昆明健身教練被打屁股打到傘都斷了 竟為了這個原因…

2019-04-20 17:47 世界日報 中國新聞組／北京20日電



網路上日前傳出一段視頻，只見身材壯碩的健身教練趴在地上被雨傘打屁股。原來是昆明的好恆健身公司在進行訓活動，為了給業績不好的教練一些激勵，而做的互動遊戲，打屁股行為雖不雅，但未對員工造成實質性傷害。

新京報報導，網友稱，當天是好恆健身公司組織的培訓活動，「因為這兩個月業績不是特別好，公司從成都請來培訓師，業績不好的教練就要被雨傘打屁股，女教練也被打，教練經理和部分教練都被打了。」

視頻顯示，一名短髮黑衣男子手持雨傘，多人輪流上前趴下被他打屁股七至十下，可以清晰聽到擊打聲，雨傘被打斷，其中被打的還有一名女生。另一則視頻中，打人者換成了一名戴著帽子的中長髮男子。

好恆健身相關負責人表示，這是拓展遊戲，「大家說說笑笑的，並沒有想像中那樣嚴重，所有人都這樣，我們很坦蕩」。

張姓訓練導師坦言，頻中將雨傘打斷的短髮黑衣男子是他本人。他表示，這是業績部門正常的激勵活動，做得好發獎金，業績不好也不罰錢，就做互動遊戲，包括俯臥和蹲起，還有雨傘打屁股，雨傘並不重，每個人幾下，員工都是自願參與，個別員工心裡不得勁。

張先生稱，當天被打屁股的員工有四、五十人，分別來自好恆健身的各個門店，均為業績不好的員工。他承認，打屁股的行為確實「不妥」，「給人造成了侮辱（的印象），但可以帶他們去醫院檢查，都沒有受傷。」他稱，網上視頻內容是「斷章取義」，將走法律渠道維權。