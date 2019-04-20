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扯！女童失蹤半年 竟被賤賣2萬到800里外當人妻

2019-04-20 09:29聯合新聞網 綜合報導

李雲飛（化名）、呂子金（化名）兩人涉嫌以低價買女童當人妻。 圖／果然視頻截取
李雲飛（化名）、呂子金（化名）兩人涉嫌以低價買女童當人妻。 圖／果然視頻截取
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中國拐童販嬰事件層出不窮，山東威海市一名11歲女童莎莎（化名），於去年8月28日上午失蹤，半年後才被人發現，原來當初是被人以6000元人民幣(約台幣2.76萬元)賣到距離該地800公里外的的山東荷澤市鄄城縣成人妻，今年3月時警察趕到該地救出莎莎。

微博《果然視頻》可見，今年3月2日深夜警方趕到鄄城縣引馬鎮某村落，於房間內尋獲莎莎，莎莎獲救時神情緊張，警員當場拘捕嫌疑犯李雲飛（化名）、呂子金（化名）兩人，分別被控收買被拐賣的婦女兒童罪、拐賣婦女兒童罪。

女童獲救時緊張不知所措。 圖／果然視頻截取
女童獲救時緊張不知所措。 圖／果然視頻截取
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