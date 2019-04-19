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寵妻寵出殺人犯！丈夫忘記買雞腿 竟遭妻子拿刀捅死

2019-04-19 17:20聯合新聞網 綜合報導

丈夫因忘記幫妻子買雞腿回家，竟遭妻子當街拿水果刀捅死。圖片來源／梨視頻
丈夫因忘記幫妻子買雞腿回家，竟遭妻子當街拿水果刀捅死。圖片來源／梨視頻
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寵妻寵出殺人犯？中國大陸一名男子相當寵愛自己的妻子，對其百依百順，無論什麼要求都盡力照辦，但這樣的「溺愛」，卻使得妻子的個性越來越跋扈。日前，男子因忘記幫妻子買雞腿回家，妻子一氣之下竟拿水果刀捅向男子，使男子當場血流不止身亡。

根據《中國報》報導，本月13日，大陸安徽一名吳姓男子，因忘記幫羅姓妻子買雞腿回家，兩人竟因此大吵一架，甚至一路吵到住家的公寓樓下，兩人更當街扭打了起來。羅女因一時氣不過，竟衝回家拿出水果刀，在住家樓下活活將吳男捅死。

案發當時，吳男的母親正在浴室洗澡，聽到孫女大叫時為時已晚，吳男早就倒臥在血泊之中。吳男的母親表示，吳男與羅女是戀愛結婚，目前育有一子一女，但因羅男過分嬌慣羅女，使得羅女的脾氣越來越差，一點小事就找吳男吵架，甚至還會動手動腳，今年3月，羅女更是直接砸爛家中的汽車洩憤，相當不講理。

親戚也提到，吳男就算被羅女毆打也不會還手，只會乖乖接受妻子的暴力相向。此外，羅女更曾要求吳男將婆婆帶到密不通風的地下室內居住，由於當時吳男堅持拒絕，而惹得羅女不高興，兩人的關係也因此變差。目前，當地警方也針對該事件進行追查。

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