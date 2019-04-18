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網友教老父用手機付款 店員聽不懂「蘋果批」鬧笑話

2019-04-18 19:52香港01 記者喬納森／報導

高登巴打的父親購物付款時，兩度向收銀員表示使用「蘋果批」，對方隨即「黑人問號」，...
高登巴打的父親購物付款時，兩度向收銀員表示使用「蘋果批」，對方隨即「黑人問號」，需要樓主解圍指他其實想用Apple Pay。（香港01資料圖片）
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不少上一輩不太懂得使用智能手機，一知半解隨時變成笑話。有高登用戶日前發文指教英文一般的父親使用iPhone，隨後父親購物付款時，兩度向收銀員表示使用「蘋果批」，令對方「黑人問號」，樓主挺身解圍，指爸爸其實想用Apple Pay，即時令收銀員笑爆嘴。

有巴打日前在「高登討論區」發文，指父親「唔多識英文」，樓主教他使用iPhone的功能後，父親對住手機說「衛斯理」，Siri理解成「喂！Siri」，因而現身。

有日兩父子到萬寧購物，父親向收銀員表示使用「蘋果批」付款，對方「黑人問號」，父親繼續指要用「蘋果批」，收銀員仍然不明白他想說什麼，樓主隨即解圍指他其實想用Apple Pay，真正意思令到收銀員笑起上來。

這則帖文引起網民關注，留言指樓主父親「又幾搞笑」，有網民指「超人變身嗰陣講henshin（日文『變身』）， 部機會聽咗做『Hey Siri』」，亦有人認為「其實好多阿叔都會特登讀錯字或扮鄉音，等大家笑吓，等你糾正，拉近距離」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自香港01》

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