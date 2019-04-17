自小父母遺棄 直播賣衣服養自己 無腿美女愛健身要練「馬甲線」

2019-04-17 14:13 香港01 記者李福源報導



中國陝西寶雞市的31歲渭梅女，3歲時因發生車禍被截去雙腿，慘遭父母遺棄，自小住進兒童福利院，但悲慘童年反而令她更堅強，樂觀運動健身，去年還開始以網路直播賣衣服賺錢。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

來自中國陝西寶雞市的31歲渭梅女，3歲時因發生車禍被截去雙腿，後來慘遭父母遺棄，自小住進兒童福利院。然而，悲慘童年反而令她更堅強，喜歡運動和健身的她甚至揚言要練出「馬甲線」，去年還開始以網路直播賣衣服賺錢；網友都被她樂觀開朗的個性感動，紛紛表示「你比我們活得更精彩」。

靠自己學會以手代步

渭梅女稱，關於她失去雙腿的真相，有很多不同的說法，「有人說是奶奶出去買菜，我追出去然後出車禍了；也有人說我是大年三十晚上，下着大雨，被丟到福利院門口；也有人說我是在渭河邊撿到的，所以姓渭，名字則取美女的諧音。」

渭梅女表示，失去雙腿對她來說打擊不大，因為從小習慣了，除了靠自己學會以手代步，洗衣服、做家務等日常大小事也難不倒她，大約10歲就獨自上學，早已習慣自己照顧自己。

熱愛運動的渭梅女在2008年被選中前往雲南昆明學習游泳，半年後即在陝西省第六屆殘疾人運動會奪得三面金牌；此外，她亦擅長打籃球，曾經代表陝西省出戰第九屆全國殘疾人運動會籃球賽。

正常社交 拒「以殘賣殘」

早前渭梅女因為找不到工作，沒有收入，生活一度陷入低谷，於是透過網上直播與網友聊天，希望讓自己心情好一點，豈料意外吸引到許多粉絲，隨即「順水推舟」創業，透過直播賣衣服賺錢。

對於為何會受到網友歡迎，渭梅女稱：「可能是我的表現吧！我身邊很多朋友跟我相處久了，都忘記我是個殘疾人；我不是很願意把自己當做一個殘疾人去面對生活，因我覺得那是一種以殘賣殘的行為。」

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文章授權轉載自《香港01》