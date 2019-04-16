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簡訊通知戶頭多了一百萬元 他怕詐騙急報警

2019-04-16 20:33聯合新聞網 綜合報導

張男的戶頭突然多出一筆100萬的款項，調查後才發現，原來是行員匯錯錢。圖片來源／...
張男的戶頭突然多出一筆100萬的款項，調查後才發現，原來是行員匯錯錢。圖片來源／荔枝新聞
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一覺醒來，竟然發現戶頭多了好幾百萬？日前，中國大陸一名男子收到銀行的簡訊通知，告知他有一筆人民幣100萬（約新台幣460萬元）的款項匯進他的戶頭，令男子相當錯愕。男子表示，他完全不認識這名匯款人，因害怕是新型的詐騙手法，男子立刻將此事通報警方，經調查後才發現，原來又是行員匯錯錢！

根據《荔枝新聞》報導，大陸一名張姓男子日前收到簡訊，通知他的戶頭有一筆人民幣100萬元的款項匯入，張男接獲消息後感到十分震驚，因為他完全不認識匯款人及匯款的公司名稱，因害怕是新型的詐騙手法，張男隨即將此事通報給警方，請警方協助調查。

警方調查後發現，匯款人一方也急著尋找這名張姓男子。匯款人向警方表示，當天到銀行進行匯款時，因行員不慎將戶頭的「上下行打錯」，才將錢匯錯戶頭，匯到了張男的帳戶裡。所幸張男為人並不貪心，不僅沒有將這筆鉅款據為己有，還通報警方協助調查。

隨後，匯款方也特地從上海跑到南京，將轉帳紀錄、收款憑證等，一一拿到警局核對，才順利將這筆人民幣100萬元的款項拿回。警方也呼籲，若戶頭突然多出一筆「不明款項」，一定要調查清楚或請警方協助查明，若收到錢卻不主動歸還，將須負擔法律責任。

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