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中國首例試管嬰兒 31歲的她產下二代寶寶！

2019-04-16 15:07世界日報 北京16日電

來源：YouTube

隨著「哇」的嬰兒啼哭傳出，中國首例試管嬰兒鄭萌珠15日在北京大學第三醫院剖腹產下一名男嬰。這個身長52公分、體重3850克的男嬰，如同他媽媽當年出生時一樣，受到注目。「試管嬰兒二代寶寶」在中國輔助生殖技術史上具有里程碑意義。

中國首例試管嬰兒鄭萌珠15日在北京大學第三醫院剖腹產下一名男嬰。 (視頻截圖)
中國首例試管嬰兒鄭萌珠15日在北京大學第三醫院剖腹產下一名男嬰。 (視頻截圖)
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北京晚報報導，31歲的鄭萌珠，留著一頭短髮，說起話來直來直去。她經常說，「我就是西北的一條漢子。」1988年3月10日，鄭萌珠在北醫三院出生，用她自己的話來說，「我還沒成形的時候就已經很出名了。」1987年，當鄭萌珠作為一個胚胎被植入媽媽的子宮時，就得到了北醫三院婦產科上上下下所有醫務人員的重點保護。

鄭萌珠的媽媽鄭老師婚後十多年一直沒有懷孕，檢查發現是因為幼時的一次結核菌感染造成了輸卵管堵塞。於是她來到北京求診。報導說，北醫三院彼時正在進行試管嬰兒科研，這比西方發達國家晚了將近十年，但經過多次失敗，終於在1988年3月10日迎來了第一個試管嬰兒。

中國首例試管嬰兒鄭萌珠15日在北京大學第三醫院剖腹產下一名男嬰。 (視頻截圖)
中國首例試管嬰兒鄭萌珠15日在北京大學第三醫院剖腹產下一名男嬰。 (視頻截圖)
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白白淨淨的鄭萌珠出生時體重3900克，鄭老師為孩子取名「萌珠」是因「萌」具有萌芽之意；「珠」則是為了感念張麗珠教授賦予孩子生命。

鄭萌珠在成長的過程中逐漸知道了自己的「特殊」，街坊四鄰也都知道她的不同，但是村裡人依然特別喜歡她，從來沒有覺得她和別的孩子有什麼不一樣。大學畢業後，萌珠來到北醫三院生殖中心工作，她感覺就像是回到了家。

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據報導，30多年來，北醫三院生殖中心一直在關注萌珠的成長。劉平教授是和鄭萌珠最熟悉的專家之一，鄭萌珠特別親地稱呼她為「娘」。試管嬰兒技術起步時，劉平是張麗珠老師的研究生。鄭萌珠出生的當天，劉平也守候在手術室外。之後，「逢五逢十」的試管嬰兒聯誼會，也是劉平負責聯絡工作。30多年過去了，萌珠的「娘親」劉平早已是生殖醫學領域的頂級專家，而那個劉平看著長大的孩子今天也「升級」成為媽媽。

試管嬰兒北醫北京大學
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