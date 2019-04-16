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港知名壽司店刺身驗出蟲、汞超標

2019-04-16 15:08世界日報 香港16日電

港人愛吃刺身，近日傳出多家餐廳、超市的刺身被驗出重金屬超標及發現線蟲與蟲卵。

大公報報導，消費者委員會測試發現，太古康怡廣場「元氣壽司」的吞拿魚刺身驗出不蠕動的線蟲與蟲卵，荃灣「魚尚」三文魚柳樣本則有線蟲，又揭發黃埔「稻庭養助」出售的三文魚刺身，實為虹鱒魚。另有包括「爭鮮」在內等十店吞拿魚刺身樣本重金屬甲基汞含量超出標準，最嚴重超標近兩倍。

消委會抽驗「元氣」「魚尚」刺身有蟲 「爭鮮」汞超標近兩倍 香港中國通訊社
消委會抽驗「元氣」「魚尚」刺身有蟲 「爭鮮」汞超標近兩倍 香港中國通訊社
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據報導，消委會2018年12月至今年2月，在市面餐廳、超級市場及外賣店購買50款刺身，包括19個吞拿魚樣本驗出俗稱水銀有機化合物的重金屬甲基汞，當中10個樣本超出法例規定每公斤0.5毫克水平，包括有「爭鮮」、「板長」及「松坂庫」等店，介乎0.53至1.48毫克，從荃灣荃發大廈「爭鮮」購入的樣本，超標最高近兩倍。

另外，消委會在太古康山道「元氣壽司」的大眼吞拿魚刺身樣本，以及荃灣安榮街「魚尚」的三文魚刺身樣本檢出寄生蟲線蟲，其中「元氣壽司」吞拿魚刺身更檢出蟲卵。

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報導稱，「元氣壽司」及「魚尚」均回覆消委會指不認同有關測試結果，強調公司以食物安全為首要考慮，且符合食環署進行的相關衛生及食物安全測試。

另據香港01報導，元氣壽司在香港有多達65間分店，遍布全港九新界，魚尚亦擁近10間分店，兩間壽司店均同屬本地餐飲巨頭美心集團旗下。美心旗下餐飲品牌超過60個，除中招的元氣壽司，千、一風堂，甚至星巴克咖啡都是旗下特許品牌之一。

「爭鮮」則是台灣最大迴轉壽司品牌之一，全球超過400家門市，2009年進軍香港，以3港元一件外帶壽司、迴轉壽司碟碟8港元的價格打響名號，至今已有逾50間門市，多家門市更坐落港鐵站。爭鮮旗下品牌還包括「定食8」，在九龍和新界也有5間門市。

食客照常光顧 「1次意外不代表做得差」

「元氣壽司」爆出吞拿魚檢驗出寄生蟲，太古康怡廣場分店生意未受影響，午市仍有近七成客人光顧，餐牌上未見禁售有關刺身及壽司的食品。不少市民仍無懼點選吞拿魚刺身，有市民指不應歸咎於一次事件而怪責誰做得差。

大公報報導，現場所見，運輸食物帶上不時有市民點選吞拿魚類的食品，記者昨點選一份吞拿魚刺身，未見到有寄生蟲，吃下的口感無異。食客楊先生表示，平常都愛點選吞拿魚刺身，現在因應事故減少吃，強調對香港食品安全有信心，以往光顧食店沒出現腹瀉等情況。

據報導，市民歐先生表示，每個月都會光顧太古分店一次，一直都知道進食刺身有感染寄生蟲的風險，都是吃一些蛋類、腐皮、熟食等等，亦會提醒小朋友不要貪吃，知道該店口碑不俗，認為「一次意外不代表做得差」。小六生陳同學則表示，自己非常愛吃刺身，日後會小心謹慎去選擇，暫時都會避免吃，等過幾個月後再一嘗，不怕會中招。

香港寄生蟲超標
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