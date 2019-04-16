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婚宴準備食物簡單如「3歲兒生日派對」 新人遭恥笑

2019-04-16 15:19香港01 記者李福源／報導

由於婚宴食物賣相簡單，被上傳至臉書社團後，意外引發網友熱議。示意圖／ingima...
由於婚宴食物賣相簡單，被上傳至臉書社團後，意外引發網友熱議。示意圖／ingimage
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一名網友最近參加朋友的婚宴，由於食物賣相簡單，只有一些排列整齊的方塊起司、芹菜加紅蘿蔔條、一片片切好的柳丁以及一盤巧克力蛋糕，讓原PO完全感受不到婚宴氣氛，事後還把食物的相片上傳到臉書，引發網友熱議。

「令你大開眼界的婚禮盛宴」

在一個專門講述婚禮尷尬情況的臉書社團內，原PO圖文並荗稱「這是一場令你大開眼界的婚禮盛宴」；不久就獲得網友回應，「這基本上是我孩子在3歲時，生日派對上提供的食物，而且我們還有法式蛋塔和草莓」。

很多人都加入一起取笑這個「小氣婚禮」，並批評這種準備和展示食物的方法不專業，「當你叫家人代為準備婚禮伙食時，你就會遇上這種情況」；有人認為不是不可以提供類似食物，但要合乎場合，「我的看法是，這比較適合小孩子的聚會，而非一場婚宴」；還有網友留言，形容這非常可悲「就像一場預算不足的宴會」；另有眼利的網民指出「既然他們肯花時間切柳丁，為什麼不將柳丁皮上的標籤紙撕掉？」

「這種取笑行為非常無禮」

不過網上的聲音並非一面倒，有網友認為婚宴主人或許是沒有錢準備更好的食物，而這並沒有什麼好笑的，「無論你覺得伙食有多差，這種公開取笑的行為是非常無禮的」、「這不止是來自那些所謂朋友的背叛，而且他們還是不敢公開姓名的懦夫」、「我慶幸我不用在食物上花錢去餵這些所謂朋友，他們的行為太過卑劣」。

婚禮統籌公司Wedding Wire的數據顯示，美國情侶平均會花4000美金（約12.3萬台幣）去籌備婚禮，其中大部分會再多花1800至7000美金（約5.4萬至21萬台幣），確保來賓能享用豐富的餐宴；英國婚禮策劃公司Bridebook亦表示，英國情侶平均會花3100英鎊（約12.5萬台幣）準備婚禮膳食，而這筆費用大約足夠替100位賓客在莊園別墅級的酒店準備三道菜。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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