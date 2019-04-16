超噁心！一籠蝦餃竟有3隻小強 網民：賺到啦

2019-04-16 15:20 香港01 記者夏洛特／報導



網友於香港「LIHKG討論區」發文，到九龍城一間酒樓吃飯時，發現一籠蝦餃中竟藏了3隻小強屍體。圖擷自／《香港01》 分享 facebook

有什麼比吃點心時，發現食物藏有小強更恐怖呢？就是一次發現3隻小強！有網友於香港「LIHKG討論區」發文，指自己到九龍城一間酒樓吃飯時，發現一籠蝦餃中竟藏了3隻小強屍體，直言「見到瞬間沒胃口了」。貼文引起不少網友熱議，有人表示感到非常不安，要求樓主向食環署舉報，亦有人諷刺樓主「買小強送4隻蝦餃，賺到啦」、「好多蛋白質」。

從網友貼出的圖片可見，一籠4粒蝦餃之中，有3粒的蝦餃皮都黏着一隻小強屍體，全部四腳朝天，看起來十分恐怖，懷疑是在烹煮過程中被煮熟的。雖然樓主表示「見到瞬間沒胃口了」，但無奈他的家人還是會繼續光顧這家酒樓，「我家兩老還說路邊餐館都是這樣的，過陣子還要再光顧」。

不少網友都希望樓主將事發地點「公開」，並向食環署舉報，樓主透露，小強蝦餃是他在九龍城一間酒樓用膳時發現，但到目前為止，該酒樓都沒有回應。

「小強蝦餃」嚇壞不少網民，許多人都直說好恐怖，分析可能是廚房裡的小強多，猜測「一定是做點心的人不記得事先蒸一下蓋子，所以拿了個有小強藏匿的蓋子蓋住蝦餃拿去蒸，蒸完蝦餃小強就掉下去了，然後就這樣拿出去給客人」。不過亦有人開玩笑道，「有小強光顧代表點心好吃」、「樓主很好運，買小強送4粒蝦餃，賺到啦」、「好多蛋白質」、「加3隻小強變特色」。

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