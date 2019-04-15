她到企業應徵銷售顧問 面試內容竟是和經理打麻將

2019-04-15 20:26 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名女子到公司進行面試，沒想到竟被邀請與經理一同打麻將。圖片來源／聯合報系資料照片 分享 facebook

打麻將竟成了面試的環節？近日，中國大陸一名女子到成都的公司應徵銷售顧問，與人資聊了將近半小時的時間後，她便被帶到會議室進行下一輪面試，不料門一打開，女子竟看見部門的經理坐在麻將桌前，邀請她與其他兩名面試者一起打麻將，離奇的狀況也讓女子相當驚訝。

根據《騰訊網》的報導，中國大陸一名劉姓女子，近日到成都的公司應徵銷售顧問一職，她先與人資面談了將近半小時的時間，隨後人資向她表示，「下一輪面試由業務負責人負責」，並把她帶到另一間會議室。沒想到劉女一開會議室的門，竟看見部門的經理坐在麻將桌前，邀請她與另外兩名面試者一起打麻將。

劉女驚恐的表示，「來成都這麼久，知道成都人愛打麻將，可沒想到面個試，還能打上麻將」，四人花了一個多小時的時間，打了四局的麻將，過程中氣氛相當融洽，結束時劉女甚至還跟其他人交換了通訊方式。劉女也透露，「大家聊得挺開心的，關鍵的是我還贏了，希望能有好結果」。

事後，該名面試的經理也出面表示，打麻將是公司環境的需求，因為成都有許多客戶喜愛打麻將，為了讓銷售員與客戶拉近距離，才會將打麻將當作面試的一環。經理也提到，打麻將是很好的面試方法，在過程中不僅可以看出一個人的言行及人品性格，還可以觀察到他的溝通技巧與策略思考，能更有效的判定其適不適合待在公司。

報導中也指出，打麻將的面試環節在日本早有先例，日本通訊設備銷售商Startia便曾要求面試者與主管一起打麻將，透過面試者的牌品、策略及說話態度，來判斷該面試者是否符合公司的需求。