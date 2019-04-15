隋唐洛陽城遺址仿古角樓竟出現鋁窗 專家批不尊重歷史

2019-04-15 18:50 香港01 記者李虎門／報導



圖為隋唐洛陽城定鼎門遺址博物館外景。 新華社 分享 facebook 近期，有「十三朝古都」之稱的洛陽城，被爆出遺址的西南端，建起了一座仿古角樓（古代防禦設施）。據瞭解，這座角樓並未獲得國務院文物行政部門的同意，但最引起爭議的，是角樓上還設有「鋁窗」，看上去同現代社區裡的窗戶差不多。

遠近馳名的洛陽古城，建於西元605年，歷經隋、唐、五代、北宋諸朝於530多年後廢毀。時至今日，遺址雖然面積廣闊，但大部分都埋在地下，僅有少數露出地面。

從2008年起，洛陽政府開始實施保護洛陽古城歷史工作。首先，針對洛陽古城西起王城大道、東至洛龍區城角村的南城牆遺址，長約7200米，因地面占壓相對較少，保存較為完整，成為洛陽城保護工作最初進行的遺址。

2018年，洛陽政府委託協力廠商編制了《隋唐洛陽城南城牆東西角樓、厚載門及護城河遺址保護展示工程設計方案》。方案指出，重新標識南城牆位置及歷史面貌，更直觀地表達城牆文化，幫助人們認知洛陽古城。

於是，洛陽市文物局在2018年8月5日與一家企業簽訂了隋唐洛陽城南城牆遺址（一期）保護展示工程的施工合同。同月，地面附屬物徵地遷戶開始，到了年底，西角樓的建設開始動工。

目前從外觀上看，這座角樓已經建設成型，以灰色陶瓦鋪頂，有上下兩層，屋簷採用挑簷手法，門窗框均塗成紅色，遠遠看去頗有古意。然而，透過櫺條就能看到窗戶內側使用了合金一類的現代材料，與角樓外部的整體風格不甚相合。二層的紅色欄杆表面有斑駁的白點，像是表面發生了剝落。

然而弔詭的是，現傳出這份方案未獲得國務院同意。對此，洛陽市文物局局長余杰表示，「我們確實是過於自信了。」他們沒有料到上報的方案中關於角樓的部分未被完全認可。換言之，余杰認為，對推進洛陽古城西角樓的保護工程操之過急了。

另外，針對民眾關心角樓設計依據問題，方案指出「根據間接的考古及古籍資料，推測角樓的建築形制」。余杰指出，具體來說，是參考了洛陽宮城的角樓遺址，以及敦煌莫高窟壁畫中所繪的角樓形象。

不過有些專家批評，沒有充分依據的復建，是對歷史的不尊重。南京大學歷史學院教授賀雲翱表示，倘若保護展示做得好，不但能起到保護作用，還能讓這些殘破的遺址非常好地展現給觀眾。但是有一個前提，方案和設計要經過專業的論證，需要按照嚴謹程序申報。

清華大學建築學院教授張傑指出，在遺址保護中採取仿古複建的方式，是全國有代表性的做法，但不是唯一方式。「目前在遺址保護展示中，國內技術偏窄。遺址保護需要探索多種途徑，並進行正向引導。不鼓勵僅用複建的方式來進行保護展示。」張傑建議，在遺址保護的問題上，需要公眾參與，也需要專家的底線思維。

據洛陽官方表示，當地已經叫停角樓工程，並研究補救措施。河南省文物局相關負責人也來到現場指導，提出了整改善後意見。洛陽市近期也將組織古建、考古等方面的相關專家就角樓的善後處理拿出改善方案。

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文章授權轉載自《香港01》