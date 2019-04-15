胖女孩不喜入鏡 108公斤男友連身紗裙上陣受青睞

2019-04-15 18:48 聯合新聞網 綜合報導



小吳就成為女友的專職「大碼模特兒」。圖擷自「梨視頻」 分享 facebook 無論是直播賣東西還是做訪談，要當網紅就先要懂得自己秀和秀自己。大陸黑龍江哈爾濱男子小吳和女友經營一家服裝店，女友在家拍服裝影片時，要男友穿上大尺碼衣服好玩也拍拍看，影片上傳後頗受網友青睞。從此小吳就成為女友的專職「大碼模特兒」，他更希望未來能有機會能「外拍」。

據「梨視頻」報導，影片一開始看見小吳女友穿著2件式藍灰色紗裙，接著小吳穿著一件式黑色紗裙現身，領口繫有同色蝴蝶結，短髮上戴著白色髮夾。接著小吳又試搭了灰色小格連身圓裙、白T和米色帽。小吳女友表示，一開始就是惡搞純屬好玩，小吳試拍後的效果很好，店裡的生意也跟著好起來。

網友看完這段影片後紛紛留言表示「妹妹可愛」、「你別說，還挺好看」，有網友看小吳展示大尺碼女裝後表示「哇！這不顯胖」、「好看ㄟ，怕穿了沒你好看」。

體重108公斤的小吳回答提問時說「一開始挺不情願的，反正穿了就拍了，就穿一些版型大的衣服去展示，給一些體型大的妹妹們一個直觀的視覺感受」。在問到為什麼不找體型大的女孩當模特兒時，小吳說胖女孩不好找，也不好意思入鏡，自己的「油水」多就配合一下。

小吳女友現在專職攝影師，她說「看小吳穿女裝挺萌挺可愛的，自己也挺開心的」。小吳說自己最想外拍，但被問到不怕被別人圍觀時，小吳俏皮的說「先找沒人的地方開始」。