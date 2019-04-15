「考霸」考4次大學都上名校 結果大學差點畢不了業

2019-04-15 18:31 聯合新聞網 綜合報導



四川的高中生張非就是一位不折不扣的「考霸」。圖擷自「每日頭條」 分享 facebook 講到學霸、考霸總會讓「家長們」豎起大拇指稱讚一番，因為雙霸代表的是會讀書、會考試，每試必中而且還是第一名的人。來自大陸四川的高中生張非就是一位不折不扣的「考霸」，他不僅考了4次大學都榜上有名，而且都還是復旦大學、北京大學、清華大學等名校，不過「考霸」的最終下場卻跌破眾人眼鏡，大學差點畢不了業。

據「每日頭條」報導，張非初中畢業考上一所四川的郵電學校，因在學校調皮搗蛋，只讀了2年就被勒令退學，回到岳池中學復讀。2002年，他考上復旦大學，因感覺去復旦讀書太委屈，再一次選擇復讀高中。2003年又以高分錄取北京大學資訊工程學系，本以為張非進入北大後會專心課業，他卻終日沉迷線上遊戲，大一考試7門課被當，被迫離開北大。

2005年他又重考，以703分錄取清華大學物理系，這次他依然如舊，又因學分未修滿而被退學。2007年張非經過3個月的復讀，張非改名張空谷後再次考入清華大學環境工程學系。好不容易讀到大三，他再次沉迷線上遊戲，成績一落千丈，2011年張非大學終於畢業。原本以為張非會利用名校的學歷找份好工作，但他不想工作，參加研究所考試，受到之前經歷的影響，雖然進入複試，但沒有被錄取，因為沒有教授願意接受他。

曾被大陸媒體封為「高考釘子戶」的張非現在如何，根據張非同鄉友人轉述，他一開始沉迷線上遊戲，一直找不到工作，為了幫他戒除網癮，全家搬到成都，2015年，張非終於考進了一家事業單位工作。據報導他又於2016年兩次考研中山大學在職研究生，不知道成績如何。