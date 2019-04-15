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3歲童邊吃邊玩 跌一跤「筷子穿顱骨10公分」嚇壞眾人

2019-04-15 16:32聯合新聞網 綜合報導

大陸一名3歲女童，於用餐時手持筷子奔跑玩耍，結果不慎跌倒，手上的筷子因此從口腔插...
大陸一名3歲女童，於用餐時手持筷子奔跑玩耍，結果不慎跌倒，手上的筷子因此從口腔插入顱內，嚇壞眾人。圖截自瀟湘晨報
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吃飯時安分坐好真的很重要！近日，大陸一名3歲女童於用餐時，手拿筷子四處奔跑，一不小心摔了一跤，筷子便從口腔穿進顱內，嚇壞女童的家人。幸好送醫之後，醫師們動手術將筷子取出，女童才順利保住性命。

根據《瀟湘晨報》的報導，上週四（11日），大陸江西的3歲女童芳芳（化名）在家中吃晚餐時，手持筷子在客廳內奔跑玩耍，一個不注意便跌了一跤，她手上的筷子因此刺穿口腔，深入顱內。

家人見狀趕緊將芳芳送到當地醫院，但醫師斷定筷子插入過深，傷勢嚴重，建議讓女童轉到大醫院救治。12日凌晨，芳芳轉院至長沙市湘雅醫院，此時筷子已卡在她的顱內長達8小時。

湘雅醫院的醫師表示，女童到院時哭鬧不止，經檢查之後發現，筷子經扁桃腺上斜插入她的咽部，深入頭顱大約有10公分，輕摸頸部左後側甚至可以碰到筷子尖。不過，院方替女童進行斷層掃描後，確定筷子沒有碰到頸椎、頸動脈、腦幹等重要器官，口腔內也沒有明顯的出血狀況。對此，湘雅醫院耳鼻喉科醫師黃東海表示，「筷子避開了所有重要組織，僅僅是刺傷了軟組織，這是不幸中的大幸」。

最後，院方經審慎評估和準備之後，連夜替芳芳動手術，順利將刺進顱內的筷子取出，幫助女童保住性命。而專家則建議，家長應讓家中孩子遠離尖銳物品，也不要讓他們手持物品奔跑嬉戲，避免類似意外再發生。

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