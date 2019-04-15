中國發現化石寶庫 揭5億年前奧秘

2019-04-15 16:21 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



地球歷史大突破！近日中國科學家將屬於寒武紀前期的「清江生物群」化石埋藏區研究結果，發表在世界知名的《科學》期刊，讓所有古生物學家都非常振奮。由於為何地球在寒武紀會有大生命出現一直都是未解的謎團，透過這些化石出土與其他地區對比，科學家更有機會了解生命在寒武紀爆發的原因。

出土化石保存良好

根據《新華社》報導，西北大學教授張興亮從2007年就帶著研究團隊在此進行挖掘工作，在清江生物群挖出的4351件樣本中，目前已鑑定出109個屬，其中53%為沒有記錄過的新物種；出土化石中，85%為水母、海葵等不具礦化骨頭的原始生物，這種原始型態的生物讓科學家更有機會還原生物演化的過程。

研究團隊更發現，此區的化石型態保存良好，許多動物的眼睛、神經、內臟等軟組織的型態都非常清楚，由於物種經過掩埋、腐爛等作用後，形成化石的機率就低，遑論保存它們原來的型態，因此這個發現也讓古生物學家非常期待。

化石庫提供演化線索

張興亮的博士生傅東靜提到，要破解寒武紀大爆發的奧秘，需要找到可靠的化石證據，清江化石群還有許多化石尚未出土，如果後續可以開放該去做研究，可以為寒武紀大爆發提供更多線索。

《科學雜誌》提到，過去世界上知名的化石庫有加拿大的博吉斯頁岩、中國湖北的澄江生物群與熱河生物群等共有50多個，這些化石庫因為地層穩定，加上沉積環境相對較安定的情況下，有機會將許多生物遺骸保存，科學家透過研究與比較形態，可以將物種演化的步驟逐漸拼湊，讓人們了解生命如何出現。

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