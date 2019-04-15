妻子警告「再被關就離婚」 丈夫竟秒到超商行竊

2019-04-15 16:45 聯合新聞網 綜合報導



男子為了跟妻子離婚，竟刻意到超商行竊，被逮捕時還一副老神在在的模樣。圖片來源／ 燃新聞 分享 facebook

為了離婚不擇手段？中國大陸一名男子曾有竊盜紀錄，當時妻子警告他，「再被抓去關，我們就離婚」，不料這句叮嚀竟深植男子心中，近日男子為了與妻子離婚，竟跑到超商去偷快遞，被警方逮捕時更一副老神在在的模樣，直言「偷不值錢的東西，被關的時間短，還能跟老婆離婚」，認為這樣做是一舉兩得。

根據《燃新聞》報導，中國大陸一名39歲的紀姓男子，2017年曾留有竊盜紀錄，被判拘役四個月的時間。紀男刑滿釋放後，妻子警告他「你要是再被抓進去關，我就跟你離婚」，妻子的本意是勸誡丈夫，不料紀男卻會錯意，將這句「叮嚀」牢記心中。

紀男表示，自己與妻子的關係並不好，近日有了離婚的念頭，便想起妻子當年的那句「叮嚀」，而決定到超商偷竊，藉此跟妻子離婚。本月5日，紀男先到附近超商偷了一件快遞，隨後7日又到超商準備行竊，卻被一旁的店員逮個正著，當場報警逮捕男子。

超商的店員表示，5日快遞遭竊後，他們便透過監視器鎖定目標，沒想到7日紀男又再度回到超商，才順利將男子逮捕。紀男聽到店員要報警時，不但沒有緊張，還一副老神在在的模樣，不斷叫囂要店員趕緊報警。紀男遭逮後，還向警方供稱，「我不敢偷高價的東西，偷不值錢的東西，被關的時間比較短，還能順便跟老婆離婚」，認為自己完成了「一舉兩得」的妙計，而警方也判其行政拘留五天。