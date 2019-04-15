奔馳維權又一起 車主：逼我也坐引擎蓋哭訴？

2019-04-15 13:36 世界日報 北京15日電



「西安奔馳車主哭訴維權」一波未平，鄭州又現奔馳車主維權事件。這一次，車主在奔馳4S店提車不到24小時，發現方向盤助力系統失效，然而4S店卻不願根據「三包」規定（包修、包換、包退）退車，車主反問：難道自己也要像西安車主一樣坐在引擎蓋上哭訴才能獲得回應？

王女士(圖)在鄭州之星奔馳4S店買了一輛奔馳C260，提車回去不到24小時就發現方向盤打不動。 (視頻截圖) 分享 facebook

觀察者網報導，鄭州市民王女士花了40萬（人民幣，下同）在鄭州之星奔馳4S店買了一輛奔馳C260，提車回去不到24小時就發現方向盤打不動，經4S店檢測後發現方向盤助力系統失效。

4S店表示要給王女士的車更換配件，但王女士覺得新車開不到24小時就換配件非常荒唐，要麼換車、要麼退車，她拒絕修車。

報導引述河南民生頻道指出，當記者陪同王女士前往鄭州之星奔馳4S店了解情況時，對方銷售主管承認汽車在24小時內方向盤助力系統出現問題，並稱「更換電子配件就行了」。

不過，王女士提出質疑，不到24小時汽車出現故障，卻提出修車，而不是換新車，「你覺得這個合適嗎？」

王女士指出，相關情況4S店此前向廠家反饋了半個月，得出的結果是不符合（三包）。在4S店明確表示廠家回覆不可以退換車後，才同意談賠償，但在求助媒體、了解相關法律規定後認為自己的情況符合「三包」，因此要求修改訴求。

王女士(圖)在鄭州之星奔馳4S店(圖)買了一輛奔馳C260，提車回去不到24小時就發現方向盤打不動。 (視頻截圖) 分享 facebook

在電視台記者的質問下，鄭州之星奔馳4S店承諾在16日給消費者答覆。

另據多維新聞報導，在此之前，陝西西安女研究生因也因購買奔馳汽車出現質量問題，而「哭訴維權」事件引發社會關注，西安市場監管部門隨後發聲表態。 西安市互聯網信息辦公室官方微博14發布消息稱，市場監管部門已對西安奔馳「利之星」立案調查，責成盡快退車退款。