「要麼嫁我、要麼還錢」江西男怒殺悔婚未婚妻

2019-04-15 13:32 世界日報 北京14日電



江西鷹潭貴溪鴻塘鎮日前發生一起凶殺案，徐某對訂婚僅40天的未婚妻行凶，導致女方當場身亡。凶案發生後，徐某自行投案，案件還在進一步偵辦之中。

徐男被警方控制。 (視頻截圖) 分享 facebook

看看新聞報導，25歲的徐某是家裡的獨子，經媒人介紹與鴻塘鎮界牌村24歲女子小霞（化名）認識，相識一個星期後，雙方便舉行了訂婚儀式。沒想到的是訂婚20來天後，小霞就在娘家不肯再回來了。

徐某的母親李女士表示，「我也去他們家接了幾次 都不肯回來，這個女的就說算了，不喜歡我兒子，想跟我兒子分手。」

李女士說，兒子訂婚的這40多萬塊錢的彩禮，有25萬是她從銀行貸款和找親戚借的，如果兩個人真過不下去，就得把彩禮清算一下。

徐某的母親李女士表示，「我兒子說我家花了40多萬，你要把錢還給我。那個女孩就說沒有，叫她的爸爸媽媽給，她的媽媽就說沒有，要的話就把女孩子捉去（帶走）。」

小霞的鄰居、貴溪鴻塘鎮界牌村主任葉廣金則表示，小霞父母平時對徐某不錯，並且一直勸小霞與徐某好好過，「這個女孩子的媽媽和爸爸一直勸女孩子嫁給對方，有這個男孩子、有這樣的家庭要挺好的，自己也不是太好的條件，一直以為她會回去。」

在看到小霞執意不肯和徐某在一起後，小霞的家人也答應退還部分彩禮，只是因為家裡生活條件不太好，與對方的要求，還有8萬塊錢的差距。葉廣金稱，「女孩是這樣講的，不夠的等我打工賺，好像還差8萬塊錢。男方的意思是，要麼就嫁給他，要麼就把錢全部還回來。」

結果，日前在小霞家人都外出時，徐某來到她家，對訂婚僅40天的未婚妻小霞行凶，用刀將她當場殺死。對此，李女士表示，「肯定是跟她吵了架，意思是家裡花了這麼多錢，又不肯還給我，又不肯在我們家，想一想可能也氣得難過。」