奔馳才交車就漏油 西安女研究生爬車頂哭訴維權

2019-04-13 12:44 世界日報 北京13日電



來源：YouTube

一則女車主在西安利之星奔馳4S店內哭訴維權的視頻近日火爆網路。起因是該女在4S店購買一輛66萬的奔馳，提車時卻發現車子發動機漏油，4S店最後提出「免費換發動機」解決方案。這個做法讓女車主怒了，她爬上4S店展示車車頂上，激動哭訴自己購買奔馳的慘痛遭遇。

1018陝廣新聞報導，女子3月27日辦完貸款繳交24.9萬元首付款後提車，但車子剛剛行駛1公里，甚至還沒有開出4S店的院門就發現發動機漏油。車開回店裡後就一直在停放著。15天內，雙方交涉了三次。4S店先是提出為車主退款，隨後以退款程序複雜為由，對車主提出給予一定經濟補償。

這兩次處理方案，車主都接受了，但在經過7天的包退期限後，4S店卻提出按「汽車三包」法執行，為該車主免費更換發動機。

對此，女車主無法接受，「我1公里都沒開就換發動機，簡直是無妄之災，如果真換了發動機，連二手車都賣不出去，我為什麼要接受？」

15天後，女車主被逼無奈再次到4S店討說法，才有了這段視頻。

報導指出，視頻瘋傳期間，媒體的標題集中在這幾個關鍵點——66萬買奔馳還沒開就漏油；研究生美女維權「大鬧」奔馳4S店、「太講道理被欺負」、「十幾年的教育受到奇恥大辱」。

看完視頻，很多網友質疑：為什麼買個車維權這麼難？一定要一位高學歷女生坐在車上高聲吶喊，才能有解決問題的希望？

另據陝視新聞報導，目前西安市市場監管局已成立由工商、質監、物價部門組成的聯合調查組，調查該車輛在銷售前是否存在質量問題。

而有媒體聯繫到該4S店相關負責人，對方稱，目前事情已解決，雙方已協商達成一致，車主對解決方案很滿意。對於更多細節，該負責人不便多透露。