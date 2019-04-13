吊50米高電塔呼呼大睡… 中國工人把網友嚇到腿軟

2019-04-13 12:44 世界日報 北京13日電



來源：YouTube

一段中國電力工人「吊」在50米高電力塔上睡覺休息的視頻走紅，網友心疼表示，「電可以停，你們一定要安全回家！」而這段視頻被轉發到YouTube後，令大批外國網友感動不已，評論區出現得最多的一個詞就是：「致敬」（respect）。

新京報報導，拍攝者小蔣也是一名電力工人，當時就在電力塔上和同事們一起幹活。他已經工作兩、三年了。他說表示，工作時最高要爬百米高的電塔，因為上塔很累，所以大家只有吃飯時才會下來，大概也只有20來分鐘的休息時間。

「我們有時候早上上塔，吃中午飯的時候才下來，中午再上去就到晚上下班再下來了。有的塔高，不想下去，上下塔人爬得很累，有時候就不想動。」小蔣坦言，「剛開始也害怕，但高空作業有多重保護，包括二保繩和安全帶等，習慣以後就不害怕了。」

視頻顯示，電力塔上的電力工人都穿著厚實的工裝，帶著檢修維修工具，徒手爬上爬下。小蔣說，他平時跟施工隊東奔西跑，基本都是過年才回家。

網友紛紛留言，表示敬佩和擔心。一位網友說，「站的高不是仙，一根繩把命牽，身若沒有千斤擔，誰願拿命賭明天。」另一位網友說，「全城可以停電，但你們一定要安全回家。」

不過，這段「懸空」睡覺的視頻還是讓外國網友看得膽戰心驚，「我看得的腿都軟了，向這些工人致敬。」網友紛紛表示，中國取得的成就顯然離不開這些一線勞動者的敬業和付出，「沒有他們，這個國家難以實現如今的成就。」、「中國人真的很勤勞，來自印度的敬意。」