4歲女童處女膜損傷 幼稚園負責人涉強姦被刑拘

2019-04-13 09:27 香港01 記者／葉琪



家長控訴幼稚園園長強姦女童。圖／香港01提供 分享 facebook

近日中國大陸流傳一段短片，河南南陽社旗縣有家長高舉橫額，控訴當地一間幼稚園的園長強姦幼童。受害4歲女童經醫學鑑定後，證實處女膜有損傷。

地方政府在周五（12日）通報，涉事幼稚園負責人孫某已被刑事拘留，縣檢察院提前介入指導。

通報指，縣公安局在周一（8日）接獲市民楊先生報案，懷疑年僅4歲大的女兒小雅（化名）在幼稚園內遭到性侵。警方立即展開偵查，安排相關人員詢問並為小雅進行婦科檢查，同時傳喚涉事「開心寶貝幼兒園」的負責人孫某訊問。通報又提到，孫某已在翌日因涉嫌強姦罪被刑事拘留。

通報透露，家人早在3月中旬為小雅洗澡時，已發現其下體尿道附近有傷口，且紅腫滲血。家人當時未有為意，及至4月8日，小雅放學回家後表示不想再上學，最後在追問下，終說出曾在幼稚園內被一名男子「抱至床上侵犯其下體部位」。

另一方面，涉事幼稚園被揭發沒有辦學資格，孫某涉嫌違規辦學。據了解，幼稚園內共有3名女教師，孫某是幼稚園內唯一成年男性。涉事幼稚園被指長期管理不到位，雖有監控設備但一直沒有接駁電源，「幼兒園是在民房裏辦的，共有3個班，55名學生」。

小雅證實處女膜有損傷。圖／香港01提供 分享 facebook

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