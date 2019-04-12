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耳朵被剪一刀爆血 理髮師竟辯稱「都是手機惹的禍」

2019-04-12 16:21聯合新聞網 綜合報導

女子指控理髮師在剪髮時剪到她的耳朵，並要求人民幣2萬元的賠償金。圖片來源／看看新...
女子指控理髮師在剪髮時剪到她的耳朵，並要求人民幣2萬元的賠償金。圖片來源／看看新聞
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本月9號，中國大陸一名女子到理髮廳剪頭髮，不料理髮師因一時失誤，意外剪到了女子的耳朵，讓她的耳朵不斷流血。女子認為這是「破相」的問題，憤怒的要求店家給予賠償，但理髮師卻反過來指責女子，認為她在理髮時不斷使用手機，頭還一直亂動，才會釀成這起意外。

根據《看看新聞》報導，大陸一名袁姓女子近日到理髮廳剪髮。袁女表示，當時只是想讓理髮師將頭髮修得好看一點、有精神一點，沒想到剪到一半卻突然感受到耳朵傳來陣陣劇痛，甚至開始流血，這才發現她被理髮師剪到了耳朵。

袁女氣憤的透露，「當時被剪下指甲般大小的一塊肉，血也是不斷往外流」，雖然當下店家趕緊為她包紮，但她卻認為店家的態度不夠誠懇。「耳朵被剪到是破相的問題，真的覺得很晦氣」，她也憤怒的向店家提出人民幣2萬元（約新台幣9萬元）的賠償金。

對此，理髮師則反駁，她認為袁女在剪髮過程中，不斷使用手機，頭還一直亂動，才會不小心剪到她的耳朵，認為當時自己已經很小心了，但還是不慎剪到了她的耳朵。理髮師也表示，他願意賠償袁女的損失，但人民幣2萬元對他而言真的太多，他僅願意賠償1000或2000元人民幣（約新台幣4500到9000元）。事後，袁女到醫院檢查發現，傷勢並不嚴重，而目前也與理髮廳達成賠償的共識。

剪髮

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