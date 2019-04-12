這樣也騙？花錢不見真動物 看到的竟是一塊塊圖片

2019-04-12 11:50 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名網友到一處景區想看野生動物，沒想到卻看到一塊塊印著動物的塑膠薄膜綁在樹上。 圖／翻攝自《北京時間》 分享 facebook 大陸真是無奇不有！4月1日一名家長帶著孩子到動物園玩，沒想到看到裡頭的猩猩竟然是工作人員假扮的，家長氣得發文怒罵。而江蘇一處風景區也出現疑似假造的案例，一名網友買了門票想進入看野生動物，沒想到真的動物沒看到，反而是看到一片片綁在樹上的塑膠薄膜，薄膜上再印製不同動物，然後綁在樹上，讓他看了相當傻眼。

據《北京時間》報導，4月9日有一名網友到江蘇灌雲縣大伊山旅遊經濟區遊玩，他花了60元人民幣（約新台幣300元）買了門票進去想看「滿山的野生動物」，沒想到進去後看不到任何一隻「真的」動物，卻看到一塊塊塑膠薄膜綁在樹上，上面印製有龍、老虎、黃牛、公雞等動物。

對此，景區工作人員表示這些印有動物的塑膠薄膜都是元旦春節期間辦的3D燈展所留下來的，當時還有燈光會照射，動物就像活的一樣可以動。後來因為景區管理上有些落後，沒能及時拆除完畢，而如今這些薄膜都已經全部清光。工作人員還說景區是以佛文化為主，主要是欣賞自然風光和敬香拜佛。

照片被拍下上傳微博後引起熱議，有網友酸說「連野生的龍都有，很值得」、「燒香拜佛，才要你60，還能看看動物，便宜死了」、「既然是佛文化為主，為什麼還要收門票？真正的佛家是不在乎金錢的」。