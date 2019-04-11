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提升「量」兼顧「質」 社會住宅是居住正義的解方

為搶座位被嫩妹用摺疊傘敲頭 大媽怒嗆：嫁不出去！

2019-04-11 11:00聯合新聞網 綜合報導

年輕女子和大媽在武漢地鐵4號線上為座位起衝突。圖／翻攝自梨視頻
年輕女子和大媽在武漢地鐵4號線上為座位起衝突。圖／翻攝自梨視頻
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在大眾運輸工具上搶位置，不僅要眼明手快，也要好好與人溝通協調，才能坐得自在舒服。日前大陸湖北武漢的地鐵，一名大媽將湯放在座位上不願移開，和一名想入座的年輕女子發生爭吵。不料，兩人越吵越激烈，大媽出腳攻擊對方，女子則拿起折疊傘戳她的頭。最後，女子下了站，大媽還繼續飆罵「鄉下女孩敗壞社會風氣，嫁都嫁不出去」。

據《梨視頻》報導，這起事件發生於4月9日晚間的下班巔峰時間，一名大媽把裝了湯的包包放在座位旁，當時車廂內幾乎是滿座狀態。一名年輕女子逕自要入座時，才發現大媽的手提包，請她將包包改放在腿上。但大媽擔心熱湯會變味，竟一把推開女子，「地鐵座位本來就坐6個人，妳一屁股就要坐下，把我的湯都要坐壞了」、「你坐了去死」。

不過，這名年輕女子也不甘示弱地回話，「妳可以把湯放在腿上，剛剛為什麼不說？」，並激動反駁「你怎麼不去死」。眼看氣勢要直落下風，大媽伸腳踢對方的小腿，女子也拿起手上的摺傘開始狂戳大媽，最後被身旁的兩位男子阻止。

儘管停止鬥毆行為，大媽仍是不斷砲轟，「社會風氣什麼時候開始變得這麼差？」、「鄉下來的一點素質都沒有...妳嫁都嫁不出去」，直到女子到站下了車，口中仍是念念有詞。

這段爭吵過程曝光後，許多網友紛紛為年輕女子打抱不平，「嫁不出去也好過被強勢的婆婆折磨」、「其實大媽還挺有力氣，應該把座位讓給需要的人」、「平常買東西排隊元氣十足，怎麼上公交車瞬間變弱？」

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