男子趁醉意買下五張同號彩券 竟順利抱走2.2億獎金

2019-04-09 20:43 聯合新聞網 綜合報導



男子趁著醉意買了五張相同號碼的彩券，竟意外獲得2.2億的獎金。圖片來源／ 梨視頻 分享 facebook

一覺醒來竟成了大富翁！近日，中國大陸一名男子趁著醉意，跑到彩券行買了張隨機選號的彩券，男子越看越喜歡這組數字，便又順勢買了四張相同的號碼，總共花了人民幣1485元（約新台幣6800元），買下五張同號彩券。沒想到男子竟因此中了五個彩券的二等獎，順利抱回人民幣4830萬元（約新台幣2.2億元）的獎金！

綜合陸媒報導，中國大陸一名男子趁著酒意，跑到彩券行買了張隨機選號的「倍投彩券」，男子越看越喜歡這組號碼，順勢又追加了四張相同號碼的彩券，總共花了人民幣1485元，下了495注的追加大樂透，沒想到竟也因此讓男子中了五個二等獎，成功抱走人民幣4830萬元的鉅額獎金。

頒發獎金當日，男子因喝醉酒而由妻子代為出席，妻子在接受採訪時表示，夫妻兩人買彩券已經有20多年的時間，目前尚未將中獎的消息告知其他家人，而關於獎金的使用，她們打算將部分的獎金拿去做公益，其餘的則拿來投資。

然而，妻子在領獎時因穿著相當低調，甚至連正臉也看不見，而引起部分大陸網友懷疑，「還有人相信普通老百姓能中大獎？」、「想騙人買彩券？」、「彩券是中國大陸最大的騙局」、「這廣告花了多少錢？」，但也有網友抨擊這種酸葡萄心態，「承認別人運氣好有這麼難？」、「有些人真的是，自己沒中都說是假的」。