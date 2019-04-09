行車記錄器放家裡 竟拍到妻子與鎮長幹出這種事…

2019-04-09 15:47 世界日報 中國新聞組／北京9日電



男子行車紀錄器把行車紀錄器放家裡，竟錄到妻子與鎮長脫衣接吻。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝 分享 facebook

黑龍江省西安區一名男子在網路上踢爆前妻和劉姓鎮長外遇，並附上兩人親密視頻為證；原來男子當時因為行車記錄器壞掉，拿回家修理檢查後順手放在家中，意外捕捉到妻子和好友在家中約會，兩人甚至脫衣接吻，讓他極度崩潰。

上游新聞報導，爆料的楊姓男子2016年8月將行車記錄器帶回家中檢查，由於記錄儀一直連著電線，自動記錄下了妻子與劉男在自己家中約會的一幕。楊男極度崩潰，但為了考高考的兒子隱忍，直到2018年1月兩人才離婚。

楊男表示自己2018年多次向溫春鎮政府、牡丹江市西安區政府反映情況，並且提供了視頻，至今未得到官方答覆。而從他提供的視頻畫面顯示，在疑似住宅的室內，一身穿連衣裙的女子為另一瘦高個的男子打開房門後，兩人短暫交談，便在門口接吻、脫衣。

據了解，視頻中的男子為西安區溫春鎮劉姓鎮長，和楊男私交甚好，曾多次獲邀到楊男家中做客，因此認識了楊男前妻。

楊男前妻8日表示踢爆完全不屬實，和劉男就是普通同事關係，表示當時他喝多了才有了視頻中親密的行為，「只有這一次。」

牡丹江市西安區政府則表示，劉男已退休，不再擔任溫春鎮鎮長職務，其最後一次以溫春鎮鎮長身分出席活動為2016年8月。

男子行車紀錄器把行車紀錄器放家裡，竟錄到妻子與鎮長脫衣接吻。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝 分享 facebook