陸淘寶網算命服務 買家質疑「算得不準」即遭封鎖

2019-04-08 17:47 香港01 記者姜庚宇／報導



大陸淘寶網提供算命服務。 圖／翻攝淘寶網 分享 facebook 一直以來，占卜算命都在坊間頗為興盛，雖然不少人認為只是結合觀察、統計和話術的「騙局」，但亦有人覺得可以求得心理上的安慰，甚至深信不疑。

悄然間，算命從線下走到網上，大陸購物平台淘寶網已有不少提供此類服務的店家。內媒發現，這些網上占卜無需面對面交談，竟只是觀察買家的微信朋友圈、購物記錄等，再說一些模棱兩可的話來矇騙對方；若被質疑算得不準確，「大師」就會以「天機不可洩露」等言辭閃避追問，甚至有買家因此而被「拉黑」（即封鎖）。

家住重慶南岸區的羅女士說，她最近工作壓力大，晚上總是做夢，聽同事說淘寶網上亦能算命，便抱着嘗試的心態，花費260元（人民幣．下同）購買了網上算命服務。然而，「大師」不但未能做到為她指點迷津，反而在她質疑後直接將她「拉黑」。

有大陸媒體記者在淘寶發現，搜索「周易」「算卦」「占卜」等關鍵詞後，能發現很多算命的店舖，價格區間在50元到500元不等，而有的店舖月銷量超過8000個訂單。其中很多店舖都宣稱「先算以前的事，後算未來態勢」，對以前的事不滿意可以退款。

這名記者花費598元購買其中一間店舖的算命服務，並與一名自稱姓陳的大師添加微信好友，告知了生辰八字。「你人很聰明，應該是從事文職工作，市場營銷策劃這一類，用才華取富之道。」陳大師還表示，記者異性緣極佳，不愛說話。

業內人士稱無涉詐騙

該記者事後表示，自己明明是個幽默的人，但卻被算成了一個內向性格的人。整個算命的過程中，「大師」的判斷出現諸多模棱兩可或不吻合的地方，一旦受到質疑，便說一些易經、八卦中的詞語，稱這是學術，不能道破天機。

有業內知情人士向記者表示，網絡算命只是整合買家年齡、微信朋友圈和網上留下的數據得出籠統的結果，利用人們的心理故弄玄虛。例如微信朋友圈很少發帖，說明性格較內向；淘寶收貨地址變更，說明換了住處等。知情人士還指，開網店算命嚴格來說不算違法，屬於一種邊緣行為，即使算得不準亦不算詐騙，但如果利用算命強迫消費者購買辟邪物品，就將構成違法。

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文章授權轉載自《香港01》