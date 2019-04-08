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擠人中痘痘後高燒大小失禁險送命 臉部危險三角區勿亂摸

2019-04-08 16:43香港01 記者江川／報導

江蘇一名女子就因擠掉臉部「危險三角區」的暗瘡後，引發高燒不止、大小便失禁。 圖／...
江蘇一名女子就因擠掉臉部「危險三角區」的暗瘡後，引發高燒不止、大小便失禁。 圖／翻攝《江蘇公共新聞》
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生暗瘡是每個人青春期的必經階段，但如果胡亂「擠暗瘡」，隨時會引發生命危險。

江蘇一名女子就因擠掉臉部「危險三角區」的暗瘡後，引發高燒不止、大小便失禁，最後要送入醫院深切治療部（ICU）治理。

江蘇淮安市的嵇女士日前嘴唇上方長了一顆米粒大小的暗瘡，她隨手就擠掉了，但之後卻發現嘴唇越來越紅腫，左側面部腫脹非常明顯，因為腫脹導致左眼皮無法抬起，並且開始高燒不退，要去醫院求醫。

淮安市中醫院的章曉歡護士長回憶起嵇女士是經急症室入院，到深切治療部時體溫已經達到40度，而且嵇女士陷入昏迷，呼吸和心跳率都比較快，大小便失禁，情況危急。經檢查後，發現嵇女士腦部有異常反應，而且肺部發炎，胸腔內有少量積水。醫生指嵇女士是危險三角區感染造成的海綿狀靜脈竇炎，經治療後，嵇女士慢慢回復清醒，體溫恢復正常，面部的腫脹也逐漸消退。

臉部危險三角區是以鼻梁骨和兩側的口角三點連線所圍成的三角區，這個區域內的感染，有可能上行到顱內，引起腦膜炎、海綿狀靜脈竇炎等。醫生提醒，人體面部危險三角區血液非常豐富，這個區域的暗瘡不要隨便擠或是用粉刺針挑，建議可在暗瘡處塗上消毒液或抗生素藥膏，或直接求醫。

延伸閱讀：

26歲女子感染侵入性腦膜炎雙球菌　 出現發燒、嘔吐、頭痛病徵

泰男曼谷公幹出事險死　兇手竟然是「它」

文章授權轉載自《香港01》

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