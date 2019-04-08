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奇葩老爸忙工作 將8歲兒丟包洗浴中心39天

2019-04-08 16:28世界日報 中國新聞組／北京8日電

8歲男孩被留在洗浴中心39天，民警將男童送回家，對其父批評教育。圖／取材自微博
8歲男孩被留在洗浴中心39天，民警將男童送回家，對其父批評教育。圖／取材自微博
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浙江省金華市一名男子將八歲小孩帶到市區的洗浴中心，一留就是39天；洗浴中心的人聯繫不到男子報警，原來男子平時在酒吧工作，覺得自己沒有精力照顧男童，便把小男孩留在市區一間洗浴中心，預留了1000元人民幣作為小男孩的日常開支。

金華平安江南報導，江南公安分局西關派出所日前接到洗浴中心報案，稱一名男童已在場所內逗留了一個月之久。民警到場時發現男童獨自躺在地上睡覺，一開始很抗拒、很警惕，問他問題都不回答。後來在民警的耐心詢問和關心下，說出了父親聯繫方式。

男童表示自己今年八歲，和爸爸一起到金華來，爸爸平常工作很忙，所以自己就一直在這裡，爸爸已經很久沒有來看他了。

民警根據小男孩提供的信息，趕到父親上班的地方，卻被告知其已經辭職了，民警又通過工作人員了解到其父親的居住地，到達後，民警多次敲門後其父親才開門，當面向其了解了事情的始末，對其將小孩單獨留在洗浴中心的行為作出了批評教育。

原來男子和妻子有感情問題，所以一直帶著兒子獨自生活，因在酒吧上班，沒有精力照顧孩子，於是就給孩子帶到了某個洗浴中心，並給了孩子1000元人民幣，沒想到這一留就是39天。

民警表示自己也是兩個孩子的父親，大女兒跟這個小男孩的年紀差不多，「聽工作人員說他已經在這裡一個多月了，心裡很不是滋味。」

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