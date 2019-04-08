要護理師帶女兒上大號 怪獸媽嗆：擦屁股不是我的工作

2019-04-08 16:02 聯合新聞網 綜合報導



香港一名母親聽見女兒想上大號，竟以「外傭今天請假」為由，要求診所護理師帶孩子去廁所並幫忙擦屁股，因而被網友封為「怪獸媽媽」。示意圖，圖片來源／ingimage 分享 facebook

大部分的父母在兒女出生之後，都會擔起照顧孩子生活起居及教育的責任。然而，香港一位媽媽日前帶女兒到診所看病時，孩子突然想上大號，這名母親竟然以「外傭今天請假」為由，要求診所護理師帶孩子去廁所並幫忙擦屁股，還理所當然地表示「孩子出生以來，我從來沒幫忙擦過屁股」，一言一行都讓眾人相當傻眼。

一名診所護理師在臉書社團《診所低能奇觀》中po文表示，近日有一名母親帶女兒到診所掛號，途中女童突然喊著想要上大號，該家長便出聲要求護理師「帶我女兒去廁所呀」。當時，原po因為忙碌而拒絕，並告訴對方廁所位置，請她自行帶孩子去，「妳不帶她去嗎？帶自己女兒去上廁所不是很正常嗎？」

沒想到，這位媽媽表示，「我的幫傭今天放假，我不做這些事的，孩子出生到現在我沒有幫忙洗過澡、換過尿布」，堅持要護理師帶女兒去上廁所。後來，女童主動提出可以自己去廁所，因為幫傭有教過她如何擦屁股，卻被媽媽駁斥「妳的手不是用來做這些事的」。後來，這位媽媽甚至嚷嚷要向診所老闆投訴，讓在場的護理師既傻眼又無奈。

對此，許多網友痛批該母親是「怪獸家長」，同時擔心女童的價值觀會因此出現偏差，「我很想知道媽媽上完大號是誰幫她擦屁股的」、「真的有這種人，我有個朋友就沒辦法接受清洗小朋友的大小便」、「有這種媽媽好可憐啊」。