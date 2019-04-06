掃墓改掃碼 外媒：中國變環保

2019-04-06 13:36 世界日報 中國新聞組／北京6日電



隨著文明祭掃理念漸入人心，如今「風散紙錢灰」的情況正逐漸減少，越來越多的人放棄了焚燒紙錢等舊俗，而是選擇用鮮花祭掃、網路祭奠等方式緬懷逝者。新加坡《聯合早報》認為，「網上掃墓」平台讓用戶突破時空阻隔，實現全天候、全球化的緬懷與祭掃。BBC則認為，這些新的祭掃方法離不開中國官方的鼓勵，是中國為減少空氣污染而採取的舉措之一。

中國日報網報導，新加坡《海峽時報》日前刊文稱，受傳統習俗影響，每年清明節，中國人在燒紙掃墓上都花費不菲，而且會對環境造成污染。不過，中國掃墓方式正在變得更加環保。

位於中國江蘇南京的公墓「雨花台功德園」日前向逝者家屬推出「天堂銀行」(轉冥寶小程序)新產品。使用者用手機掃描二維碼，便可輸入逝者姓名、轉帳虛擬金和寄語等信息。在這個過程中，使用者不用支付任何費用，便可表達對逝者的思念之情，因此受到許多人歡迎。

其實，早在兩年前，「雨花台功德園」就推出在線直播的「代客掃墓」服務。BBC還關注到，在中國，還有人將親人生前的照片、視頻資料集結整理後，製作成二維碼刻在墓碑上，以便後人在線追思；新加坡《聯合早報》也發文稱，有些用戶會在紀念網站上註冊帳號，為已逝親友建立虛擬的紀念空間，供緬懷故人。

除利用網絡寄託哀思，鮮花祭掃在中國也日益受到追捧。新加坡AisaOne網站援引中國媒體的報導稱，同樣是在江蘇省，白菊花在許多花店中銷售一空。一些墓地還提供免費鮮花來代替燒紙。