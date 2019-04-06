「代客掃墓開」直播 哭墳跪拜都標價

2019-04-06 13:35 世界日報 中國新聞組／北京6日電



按照中國傳統習俗，人們會在清明節前後為親人上墳祭掃，透過放鞭炮、燒紙錢等舊俗表達懷念之情，網路上，紙糊「蘋果手機」、「私人飛機」、「高檔別墅」等祭品銷量遙遙領先。但有不少人印個人因素無法返鄉掃墓，一群特殊的職業人發現了商機，他們以「代客掃墓人」的身分活躍在各個互聯網平台，收費在數十元至上千元不等，普遍在400元左右。

法制網報導，「代客掃墓」服務內容包括三鞠躬、念祭拜詞、清理附近雜草、上供品、燒紙錢等，一些商家還會贈送鮮花、描字及打掃墓碑來吸客。代掃活動一般透過現場通話完成，先由委託人撥通代掃人的手機，然後代掃人把手機放在墓地邊。這時，委託人就可以用電話悼念先人。

「哭墳3分鐘120元，代磕頭加收50%的費用。不同的價格區間，對應不同的代掃服務。」據入行3年的蔡俊介紹，代客下跪需另算費用，附贈播放祭拜音樂，顧客可以從《大悲咒》《金剛經》等祭拜音樂中選擇。

一名來自鄭州市的商家表示，除了常規的送花籃等項目外，其店內還提供「敬菸」、「敬酒」、「代哭」等服務，價格超過500元。

對此，有網友指出，從社會整體的發展方向來看，推出「代客掃墓」不如倡導「網上祭奠」。與傳統的上墳掃墓相比，網上祭奠文明健康，沒有了嗆人的煙霧，沒有了震耳的音響。只需鼠標輕輕一點，就可進入為親人設置的「網上公墓」。