親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職文字直播／王柏融首打席滾地出局 浪費打點良機

是你嗎？北捷尋第100億旅客 滿牆海報被笑像找通緝犯

「代客掃墓開」直播 哭墳跪拜都標價

2019-04-06 13:35世界日報 中國新聞組／北京6日電

按照中國傳統習俗，人們會在清明節前後為親人上墳祭掃，透過放鞭炮、燒紙錢等舊俗表達懷念之情，網路上，紙糊「蘋果手機」、「私人飛機」、「高檔別墅」等祭品銷量遙遙領先。但有不少人印個人因素無法返鄉掃墓，一群特殊的職業人發現了商機，他們以「代客掃墓人」的身分活躍在各個互聯網平台，收費在數十元至上千元不等，普遍在400元左右。

法制網報導，「代客掃墓」服務內容包括三鞠躬、念祭拜詞、清理附近雜草、上供品、燒紙錢等，一些商家還會贈送鮮花、描字及打掃墓碑來吸客。代掃活動一般透過現場通話完成，先由委託人撥通代掃人的手機，然後代掃人把手機放在墓地邊。這時，委託人就可以用電話悼念先人。

「哭墳3分鐘120元，代磕頭加收50%的費用。不同的價格區間，對應不同的代掃服務。」據入行3年的蔡俊介紹，代客下跪需另算費用，附贈播放祭拜音樂，顧客可以從《大悲咒》《金剛經》等祭拜音樂中選擇。

一名來自鄭州市的商家表示，除了常規的送花籃等項目外，其店內還提供「敬菸」、「敬酒」、「代哭」等服務，價格超過500元。

對此，有網友指出，從社會整體的發展方向來看，推出「代客掃墓」不如倡導「網上祭奠」。與傳統的上墳掃墓相比，網上祭奠文明健康，沒有了嗆人的煙霧，沒有了震耳的音響。只需鼠標輕輕一點，就可進入為親人設置的「網上公墓」。

北京清明節
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

掃墓改掃碼 外媒：中國變環保

2019-04-06 13:36

寵物版宮心計 羊太受寵遭狗嫉妒帶出社區弄丟

2019-04-05 18:11

黃金獵犬一路跟回家 嚇得175公分男躲陽台抽泣

2019-04-05 17:21

花444元死一次…上海死亡體驗館 3年「火化」7000活人

2019-04-05 16:18

想報復男友卻忘了他的車是哪台 女怒砸12輛名車

2019-04-05 13:13

花錢請人代為吃喝玩樂…年輕人為何迷上這股新風潮

2019-04-05 11:00

中國大陸推「代吃喝」服務 賣家稱：能為顧客帶來快樂

2019-04-02 20:05

過馬路被抓奶 空姐爆氣「一巴掌」打趴惡狼

2019-04-02 18:47

愚人節驚見「人扮猩猩」 家長怒批：誰要花錢來看你？

2019-04-01 20:46

這個大叔的身分證、駕駛證都是手抄的 交警看傻了

2019-04-01 16:35

小鎮貪圖拆遷款…3公里竟然裝了千盞路燈

2019-04-01 16:19
看更多

熱門文章

林奕含案狼師陳星疑改名在福州授課 網民批引狼入室

2019-04-05 21:43

被蔡政府封殺的網站 為何在臉書歌頌韓國瑜…

2019-04-06 11:00

中國海軍海上閱兵 國產航母擬攜手遼寧艦雙航母亮相

2019-04-06 09:32

日日陪伴往生者 33歲女入殮師常被催婚嚇跑對象

2019-04-05 15:02

黃金獵犬一路跟回家 嚇得175公分男躲陽台抽泣

2019-04-05 17:21

央視曝光 帶血的輸液管、尿袋竟變成外賣盒

2019-04-06 10:39

曾說要打敗星巴克的共享咖啡 已經抵押咖啡機

2019-04-06 10:16

汶萊伊斯蘭刑法適用外國遊客 大陸使館發布提醒

2019-04-05 22:12

陳星在大陸重起爐灶？ 福州教育局已展開調查

2019-04-06 13:20

大陸「腐敗重災區」 鐵嶺市黨政一把手雙換人

2019-04-05 17:19

教師墜樓一個月 再爆約聘師當眾被辭職

2019-04-05 15:17

美媒熱炒中國女諜案 環球時報：真相哭笑不得…

2019-04-05 17:47

寵物版宮心計 羊太受寵遭狗嫉妒帶出社區弄丟

2019-04-05 18:11

奶茶妹假婚變真露餡？ 京東人事傳大地震

2019-04-05 17:45

香江風情／港男娶陸女 仍未成氣候

2019-04-06 00:28

無聲入侵 澳洲學者：中共手法細緻深入

2019-04-06 13:29

未建交不准去玩 中國整治多家旅遊網站

2019-04-06 14:11

花444元死一次…上海死亡體驗館 3年「火化」7000活人

2019-04-05 16:18

台灣廚師 在陸領職業證 2小時到手

2019-04-06 00:34

中美貿易談判近尾聲？ 川習會有譜

2019-04-06 00:21

飯來張口 AI炒菜機器人今年上交會首亮相

2019-04-05 15:51

兩岸「新四通」人民日報：金門馬祖捷足先登

2019-04-05 14:45

拒認罪 六四酒案最後被告陳兵判刑3年半

2019-04-05 15:13

中美若達貿易協議 WTO成員國恐有疑慮

2019-04-06 00:30

中美協議遲遲未簽 新華社敏感時機喊話努力相向而行

2019-04-05 15:10

A股氣盛 下周上漲機率大

2019-04-06 02:00

菲籍女子爬山墮梧桐寨瀑布 前額凹陷送院亡

2019-04-05 14:50

中美角力香港遭殃 麻省理工限制對港科技合作

2019-04-06 10:58

人民網徵首席調查記者 第一條件是維護習核心

2019-04-05 18:25

新股民小心！A股減持兇猛 重要股東已套現逾2,400億

2019-04-05 16:25

劉鶴返京中美貿易還有得談 下周遠距通訊

2019-04-06 11:11

爆炸事故的響水工業園區將關閉 染料、醫藥、化工原料恐上漲

2019-04-05 16:06

北京故宮推「初雪」調料罐 網友：廚房直接升級御膳房

2019-04-06 12:19

本可逃過一劫…涼山火災彎刀烈士 自告奮勇當嚮導

2019-04-05 16:35

五四運動100年 陸將低調紀念

2019-04-06 00:24

特派員在現場／上海數字街…背後都有故事

2019-04-06 01:56

首次公開證實！江西禁毒大隊長販毒被抓

2019-04-06 13:39

涉竊乳腺癌研究成果 海德堡大學疑「軟禁」中國學者

2019-04-05 17:41

涼山救火英雄一路走好！萬人悼英烈 習李獻花圈

2019-04-05 16:29

工作996生病icu 中國科技工作者抗議血汗工時

2019-04-05 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top