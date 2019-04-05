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花444元死一次…上海死亡體驗館 3年「火化」7000活人

2019-04-05 16:18世界日報 中國新聞組／上海5日電

「醒來死亡體驗館」於2016年4月4日開館，2019年4月4日閉館。圖／取材自微...
「醒來死亡體驗館」於2016年4月4日開館，2019年4月4日閉館。圖／取材自微博
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死亡，也可以花錢體驗？「醒來死亡體驗館」於2016年4月4日在上海正式開館，花444元就可以「死」一次，成功創造不少話題。但經營遭遇不少難題，成立不到一年半時，創辦人之一老黃為體驗館定下一個死亡日期：2019年4月4日。昨天是閉館前一天，有人特意從外地坐飛機、高鐵趕到上海，就為了在閉館之前再體驗一次「死」的感覺。

「醒來死亡體驗館」有三位創辦人：老黃、丁銳、莫里斯，它著眼於表達生命的終極命題——死亡，孤獨，自由與意義，為公眾提供體驗式的探索機會，打破中國人對死亡的忌諱。

搜狐網報導，成立這所體驗館前，三位創辦人拜訪過有可能投資這項目的人， 包括政府民政部門、殯葬業的行業大老、企業社會責任部門，但四處碰壁。最後在眾籌網站上爭取到180人支持。

為了籌備體驗館，老黃和丁銳幾乎走遍了全上海與「死」相關的地方。他們去過墓園、躺過棺材、在停屍房跟入殮師聊天喝茶。

報導說，最後，他們發現最能傳遞死亡氣息的，是焚屍爐。老黃躺在上海益善火葬場的焚屍爐前，心跳得很快，並感受到「時間停滯的空白」。

這種「空白」於是被放在死亡體驗館的核心環節。報導說，每次體驗以12人為一組，進行12輪心理遊戲，最後投票選出一名淘汰者。被淘汰的人即是「死者」，他要躺上傳送帶，進入模擬焚屍爐。

一進去焚屍爐時，180度的拱形液晶屏幕上瞬間燃起熊熊火焰，耳邊充斥著「劈裡啪啦」燒柴聲，鼓風機吹出的熱風讓體驗更為逼真。五分鐘後，爐門打開，「死者」被傳送帶送到一個形如子宮的純白通道，腳踩滿地的白色塑料球，匍匐著爬出通道，迎來「新生」。

報導說，甫開館時，粉絲慕名前來，場場爆滿，BBC、CNN、路透等全球幾十家媒體紛紛前來採訪。但熱度去得很快，半年左右，死亡體驗館就遭遇斷崖式流量低谷。

體驗者很多是抱著獵奇的心態來的，把它當作鬼屋來玩。當實際體驗和預期不一樣時，他們會給出差評。

報導指出，三年下來，模擬焚屍爐裡「燒」過7024名體驗者。

回顧這六年的探索，另一位股東莫里斯把它總結為「一次失敗的創業」。他們並自嘲，「連餐飲行業裡最小眾的咖啡館都活了，我們卻要倒閉了！」

但開館三年來，老黃能明顯得感覺到公眾對死亡的探討漸漸多了起來，「肯定有我們的一份功勞」。

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