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想報復男友卻忘了他的車是哪台 女怒砸12輛名車

2019-04-05 13:13聯合新聞網 綜合報導

大陸一名女子因為男友欠錢後神隱不見，她想砸男友車卻又忘了是哪一輛，索性把她認為有...
大陸一名女子因為男友欠錢後神隱不見，她想砸男友車卻又忘了是哪一輛，索性把她認為有可能是男友的車子通通都砸毀。 圖／翻攝自《上游新聞》
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大陸一名女子與男友同住一處社區，因為男友欠錢不還，又找不到人，於是到停車場想砸他的車洩憤，但女子不記得男友的車是哪一輛，乾脆把12輛名貴的轎車通通砸毀。事後有住戶報警，警方找到女子並詢問經過，女子得知要負責所有賠償還得吃上官司，當場哭了出來。

據《上游新聞》報導，大陸重慶在3月29日有一處社區的住戶報警表示自己的車遭砸，警方調查後發現停車場裡有12輛名貴的車子也被砸毀，包刮勞斯萊斯、賓利、法拉利賓士BMW奧迪，而車裡頭的財物並沒有遭竊，調閱監視器後發現兇手是同社區的李姓女子。

警方找到李姓女子，她供稱與男友同住該社區，因為男友向她借錢後一直沒有歸還，也找不到人，讓她認為男友是故意避不見面，於是透過男友的友人轉達，若再不出面就要砸了他的車。不過李女忘了男友的車是哪一台，所以到了停車場後就先拿鵝卵石砸了一輛車，然後再打電話給男友，但還是沒有接通，她一怒之下撿了一根鐵棍，把有可能是男友的車通通都砸了，洩憤完後才回家睡覺。

李女告訴警方她認為自己的行為應該由男友來賠償和負責，但得知自己才應該要負全責，除了要賠償車主的損失還得面臨法律的制裁，她忍不住淚崩。

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