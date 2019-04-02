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中國大陸推「代吃喝」服務 賣家稱：能為顧客帶來快樂

2019-04-02 20:05聯合新聞網 綜合報導

中國大陸最近開始流行「代吃代喝」的服務，只要付錢賣家就幫你「代吃商品」。示意圖／...
中國大陸最近開始流行「代吃代喝」的服務，只要付錢賣家就幫你「代吃商品」。示意圖／ingimage
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這樣的「商品」也能拿來賣？近日，中國大陸的網購平台開始流行「代吃代喝」的服務，由顧客指定商品，並由賣家負責試吃，再將商品的資訊一一告知給顧客，甚至還提供影片或照片服務。離奇的商品也讓大陸網友紛紛笑稱，「真的是騙吃騙喝的最高境界」！

綜合陸媒報導，大陸的網購平台最近推出了許多「代吃代喝」的服務，為許多怕吃胖、怕生病、怕排隊的顧客，提供獨一無二的客製化「代吃服務」。賣家打著「你的風險，我來承擔」的口號，為顧客詳細解說商品的味道、口感、香氣，有需要的話，賣家甚至可以直播試吃，拍攝360度零死角的商品照片或影片。

一名負責「代喝奶茶」的工作人員也透露，自己原本每個禮拜都會買奶茶來喝，開銷也比較大，開始從事「代喝」服務後，等於變相的幫自己的奶茶開銷打了折，不僅可以透過自己的才華賺錢，還可以為顧客們提供快樂，認為這是兩全其美的工作。

奇葩的商品內容，也引起不少大陸網友爆笑，「騙吃騙喝的最高境界」、「花錢買奶茶，還要花錢請你喝掉…」、「一個真敢下單，一個真敢接單」，也有網友開玩笑表示，「給我下單吧，多少我都接」、「只要你買的起，沒有我吃不下的」，有網友則認為，「有些人下單代喝，是為了讓賣家拍些好看的照片，這樣才能PO文炫耀」。

詭異的商品販售，也讓大陸網友大吃一驚。圖片來源／微博
詭異的商品販售，也讓大陸網友大吃一驚。圖片來源／微博
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