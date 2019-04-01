親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台灣Uber如何迎接挑戰？洛杉磯的交通運輸觀察

手帕擦屁屁、拎鐵桶買魚 她的不塑生活古老又前衛

愚人節驚見「人扮猩猩」 家長怒批：誰要花錢來看你？

2019-04-01 20:46聯合新聞網 綜合報導

大陸一名家長帶孩子去動物園，不料卻看到兩隻「人造猩猩」，讓他非常火大。圖片來源／...
大陸一名家長帶孩子去動物園，不料卻看到兩隻「人造猩猩」，讓他非常火大。圖片來源／化龍巷論壇
分享

愚人節想要博君一笑，沒想到卻促成反效果！中國大陸一名家長發文怒罵，今（1）日早上帶孩子去動物園，本想讓孩子看看最喜歡的猩猩，不料園內的猩猩竟然是兩個工作人員假扮的，孩子看到兩隻「假猩猩」，也難掩失落的眼神，家長看見這一幕，立刻發文痛批，「我花錢是為了來看這個？」

一名大陸家長發文表示，因為孩子喜歡猩猩，一大早便帶著他去常州市的一處動物園郊遊。不料，抵達孩子最期待的猩猩園時，卻讓孩子大失所望。該名家長也痛罵，「諾大的場館，一隻猩猩都沒有，只有兩個人穿著廉價的道具服上竄下跳，我花180元（約新台幣824元），是為了看這個的？」

家長質疑動物園涉嫌「欺騙遊客」，更呼籲官方應該出面制裁。隨後，動物園也出面澄清，他們表示當天所有動物都有正常展出，只是部份園區為配合愚人節的特別活動「真假動物」，會由工作人員假扮動物的模樣，希望藉此豐富遊客的遊玩體驗，「一定程度上為遊客展示動物的行為，具有科普教育的意義」，期望透過特色的活動增加樂趣，並慶祝愚人節。

離奇的內容也逗笑一票大陸網友，網友紛紛留言表示，「哈哈哈，這什麼操作？」、「這是想笑死我？」、「你給牠扔蘋果、香蕉啊」、「對水果應該不感興趣，扔手機吧」，但也有網友體恤工作人員的辛苦，「人家扮的也夠累的」。

花了門票錢，卻要看兩名工作人員穿廉價的衣服扮猩猩，讓遊客不能接受。圖片來源／化龍...
花了門票錢，卻要看兩名工作人員穿廉價的衣服扮猩猩，讓遊客不能接受。圖片來源／化龍巷論壇
分享

園區也出面澄清，這是愚人節的特別活動「真假動物」。圖片來源／化龍巷論壇
園區也出面澄清，這是愚人節的特別活動「真假動物」。圖片來源／化龍巷論壇
分享

動物園
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

這個大叔的身分證、駕駛證都是手抄的 交警看傻了

2019-04-01 16:35

小鎮貪圖拆遷款…3公里竟然裝了千盞路燈

2019-04-01 16:19

咪蒙公司解散 另類「畢業證」挨轟：不以為恥反以為榮

2019-04-01 14:27

取景地成打卡點 半夜還敲門 《都挺好》屋主摘門牌

2019-04-01 14:26

廣東校園嚴管App 禁追星、交友、星座

2019-03-30 16:17

老婆竟然是表妹？他新婚兩個月 初見家長後被迫離婚

2019-03-29 14:14

正妹直播主出身豪門 卻因愛沉迷毒品當小三

2019-03-29 12:32

他加255人競標群被騙32萬 警：其他人都假的

2019-03-28 20:13

談生意怕行李太重 他竟把30萬現金丟垃圾桶

2019-03-28 17:05

偉大！39歲男養400個孩子 年輕女老師感動追求

2019-03-28 09:48
看更多

熱門文章

最美伴娘現身！細肩帶裙露深長事業線 新娘慘淪為配角

2019-04-01 14:22

北京不悅 港府要求我撤回調查局駐港人員

2019-04-01 00:43

四川森林大火 30消防人員殉職

2019-04-01 19:02

共機越中線成常態？陸官媒：取決於台美關係

2019-04-01 09:38

北京瞭望／「錢多到中國容不下」 四大行炫富的好日子不多了

2019-03-31 23:12

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

劍指台獨和美艦 陸專家：海峽中線是偽命題

2019-04-01 10:34

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

批習「擼起袖子加油幹」言詞粗鄙 重慶副教授被撤職

2019-04-01 10:54

陳明通：北京是挑釁者 對台戰略在我預判內

2019-04-01 09:47

釋善意 大陸宣布對美國汽車及零部件繼續暫停加徵關稅

2019-03-31 22:59

談凌友詩 陳明通：絕對是「叛國罪」 已推動國安法修法

2019-04-01 11:16

陸3月製造業PMI 重返擴張

2019-03-31 23:12

四川森林大火26人罹難 另有30名消防員失聯

2019-04-01 18:32

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

河南遊樂床被塵捲風刮上天 2孩童死20傷

2019-04-01 11:13

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

習近平權勢未受威脅 鄧聿文：但心理害怕被挑戰

2019-04-01 17:15

北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50

螞蟻金服擬收購恆生集團100%股權

2019-04-01 11:43

愚人節驚見「人扮猩猩」 家長怒批：誰要花錢來看你？

2019-04-01 20:46

被老師用電鍋電線鞭打 男學生傷痕累累住院

2019-04-01 19:55

華孚昆山子公司漢鼎精密燃爆 7死5傷

2019-04-01 00:43

華孚昆山廠爆炸 衝擊營運

2019-03-31 23:55

鴻海工業富聯深耕智慧工廠 外部收購布局國際化

2019-04-01 09:28

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50

大型鍛件投產 四川德陽秀實力

2019-04-01 00:19

兩岸微流行／AI正夯 陸大學設人工智能系

2019-04-01 00:43

逾萬港人上街反修「逃犯條例」 憂引渡政治犯

2019-04-01 00:43

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

陸經濟見拐點信號 貨幣寬鬆急迫性降低

2019-03-31 23:12

失獨家庭和精神病患列掃黑重點… 湖南官方被罵慘

2019-04-01 14:24

中國再爆非洲豬瘟疫情 湖北78隻豬死亡

2019-04-01 11:40

號稱「中國那斯達克」的上交所科創板 向台商招手

2019-04-01 09:04

這個大叔的身分證、駕駛證都是手抄的 交警看傻了

2019-04-01 16:35

怡東酒店鳴砲結業！銅鑼灣半世紀地標 張國榮也是常客

2019-04-01 12:37

銅鑼灣書店前店長林榮基不滿修訂逃犯條例 正安排移民

2019-04-01 17:34

台灣翰林茶飲集團 布局重慶

2019-04-01 00:19

大陸3月財新製造業PMI為50.8 創8個月新高

2019-04-01 11:24

共機飛越中線又繞台 陸媒：美台勾結加劇「這很過分」

2019-04-01 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top