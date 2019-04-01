愚人節驚見「人扮猩猩」 家長怒批：誰要花錢來看你？

2019-04-01 20:46 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名家長帶孩子去動物園，不料卻看到兩隻「人造猩猩」，讓他非常火大。圖片來源／ 化龍巷論壇 分享 facebook

愚人節想要博君一笑，沒想到卻促成反效果！中國大陸一名家長發文怒罵，今（1）日早上帶孩子去動物園，本想讓孩子看看最喜歡的猩猩，不料園內的猩猩竟然是兩個工作人員假扮的，孩子看到兩隻「假猩猩」，也難掩失落的眼神，家長看見這一幕，立刻發文痛批，「我花錢是為了來看這個？」

一名大陸家長發文表示，因為孩子喜歡猩猩，一大早便帶著他去常州市的一處動物園郊遊。不料，抵達孩子最期待的猩猩園時，卻讓孩子大失所望。該名家長也痛罵，「諾大的場館，一隻猩猩都沒有，只有兩個人穿著廉價的道具服上竄下跳，我花180元（約新台幣824元），是為了看這個的？」

家長質疑動物園涉嫌「欺騙遊客」，更呼籲官方應該出面制裁。隨後，動物園也出面澄清，他們表示當天所有動物都有正常展出，只是部份園區為配合愚人節的特別活動「真假動物」，會由工作人員假扮動物的模樣，希望藉此豐富遊客的遊玩體驗，「一定程度上為遊客展示動物的行為，具有科普教育的意義」，期望透過特色的活動增加樂趣，並慶祝愚人節。

離奇的內容也逗笑一票大陸網友，網友紛紛留言表示，「哈哈哈，這什麼操作？」、「這是想笑死我？」、「你給牠扔蘋果、香蕉啊」、「對水果應該不感興趣，扔手機吧」，但也有網友體恤工作人員的辛苦，「人家扮的也夠累的」。

花了門票錢，卻要看兩名工作人員穿廉價的衣服扮猩猩，讓遊客不能接受。圖片來源／ 化龍巷論壇 分享 facebook