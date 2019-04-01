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取景地成打卡點 半夜還敲門 《都挺好》屋主摘門牌

2019-04-01 14:26世界日報 北京1日電

都挺好》取景地成打卡點屋主摘門牌怕被認出
都挺好》取景地成打卡點屋主摘門牌怕被認出
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隨著《都挺好》的走紅，該劇在蘇州的幾個取景地也一躍成為熱門打卡點。其中，位於同德里的「蘇家大院」每天人流量更是達到數千人之多。

目前，為了不被外人打擾，已經有房主把門牌給摘掉了。

文匯報3月31日消息稱，自從《都挺好》播出以來，蘇州同德里的「蘇家老宅」人氣暴增。據不完全統計，日均人流量有數千人。

都挺好》取景地成打卡點屋主摘門牌怕被認出
都挺好》取景地成打卡點屋主摘門牌怕被認出
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「蘇家老宅」當時租用了一位老奶奶的房子。然而近來鄰居不時表示，老奶奶家門口不僅白天人流如織，甚至半夜都有人敲門拜訪，嚴重干擾了老兩口休息。

如今，老奶奶一家為了不被粉絲認出，已經把門牌摘下。

另一方面，在其他居民看來，雖然遊客確實會對日常帶來一些干擾，但他們總體來說還是高興的。

中新網報導，附近居民林先生回憶道，去年的一天，《都挺好》劇組有人告訴了他拍戲的事，並提出借他的房子一用，作為演員的休息室和化妝間。

當時他沒太在意，沒想到《都挺好》一炮而紅，極大帶動了小巷子的人氣。據他估計，每天這一帶的人流量能達到3000至5000人。他表示，對於自己生活的小巷能被大家所認識、喜歡，左鄰右舍和他自己都很高興。

都挺好》取景地成打卡點屋主摘門牌怕被認出
都挺好》取景地成打卡點屋主摘門牌怕被認出
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此外，「食葷者」的原型翰爾園餐廳，近期因相關問題被責令整改。目前餐廳仍照常營業，但不對外開放，僅有提前預約的顧客被允許進入。

「摘門牌」事件一曝光，網友們也隨之呼籲：無論如何，把自己的快樂建立在別人的失眠之上，都是不可取的！

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