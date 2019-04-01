咪蒙公司解散 另類「畢業證」挨轟：不以為恥反以為榮

2019-04-01 14:27 世界日報 上海1日電



咪蒙公司解散儀式像畢業網友:不以為恥反以為榮 分享 facebook

「咪蒙系」自媒體帳號「才華有限青年」1月底發布一篇《一個出身寒門的狀元之死》，被讀者質疑胡編亂造，遭到全網「打假」。「咪蒙」微信公眾號2月21日主動註銷。隨後，「咪蒙系」自媒體帳號被各大平台封禁。而日前，咪蒙的公司傳出解散，有員工曬出「畢業證」，但被網友批：不以為恥，反以為榮。

北京青年報報導，3月30日晚間，有咪蒙公司員工曬出「畢業證」和員工合照，並稱咪蒙的北京十月初五影視傳媒有限公司宣布解散。

其曬出的員工的畢業證顯示：可愛的XXX同學於X年X月X日至X年X月X日在本校（公司）XXX業學習（上班），修完教學計劃規定的XXX（接受了咪蒙牛逼的培訓），成績合格（完成了令人髮指的KPI），年輕可愛（公司必備品格），准予畢業（公司垮了）。落款是咪蒙的簽名及咪蒙幼稚園。

而咪蒙自己的畢業證上則寫著：咪蒙同學於2015年10月5日至2019年3月30日在本校（公司）人生專業學習（當老闆），修完教學計畫規定的全部課程（人性的複雜、情感的莫測、體重的變化），成績合格（從自卑的青春期少女變成迷人的渣女），不曾油膩，准予畢業（又開垮一家公司）。

公司解散，卻還搞得像畢業典禮，網友表示：不以為恥，反以為榮。