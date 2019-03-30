廣東校園嚴管App 禁追星、交友、星座

2019-03-30 16:17 世界日報 中國新聞組╱廣州30日電



黑灰白名單和紅黃牌管理制度，被列入黑名單的學習類App兩年內不可進校。

信息時報報導，《廣東省面向中小學生校園學習類App管理暫行辦法（徵求意見稿）》（下稱《辦法》）昨日發布。

按照《辦法》要求，校園學習類App主辦者應建立嚴格的內容審查機制，保證App發布內容健康有益，產品（含各功能版塊）無網路遊戲、娛樂、購物、商業廣告等與學習功能無關的內容及鏈接，不得存在追星、互動交友、動漫、美食、星座、加圈子、發布個人動態等，不得存在性暗示、性誘惑等不良、低俗內容，不得存在吸引眼球、非法營銷的垃圾內容；不得徵集與使用本App功能無關的學生和家長個人信息（包括不得竊取或者前置條件要求用戶授權獲取與校園學習類App使用功能無關的用戶固件信息、照片、定位、通訊錄、收件箱等信息）等等。

據報導，學習類App進校園須先通過教育廳審查。廣東省對校園學習類App實行黑灰白名單和紅黃牌動態管理制度。審查通過的，列入白名單，通過廣東省教育廳門戶網站等渠道公布App主辦者的名單及產品信息。列入白名單的學習類App在日後被投訴、舉報違反《辦法》規定且查證屬實的，給予黃牌警告，列入灰名單。校園學習類App主辦者提交申報材料存在弄虛作假行為的，或同一個App被黃牌警告後再次出現違反《辦法》規定的，給予紅牌處理，列入黑名單。

根據新《辦法》，9月1日起，凡未在廣東省教育廳審查通過並列入白名單的校園學習類App，各地市、縣（市、區）、學校和校外機構不得要求或推薦給中小學生使用。

《辦法》要求，在後續使用過程中發現違法違規的有害App，須立即停止使用，並及時向廣東省教育廳反映和舉報，由廣東省教育廳商請電信管理部門責令應用商店下架該App、註銷ICP備案和停止網路服務。

據了解，這是自教育部今年1月發文禁止有害App進入中小學校園後，首個地區提出落地細則。