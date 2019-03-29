正妹直播主出身豪門 卻因愛沉迷毒品當小三

2019-03-29 12:32 聯合新聞網 綜合報導



人氣直播主因當小三又吸毒，導致她從光鮮亮麗人人稱羨的身分變成過街老鼠。圖擷自 新浪網 分享 facebook

在中國大陸浙江有名26歲女直播主，她家世不凡出身豪門，卻愛上不該愛的人飽受感情折磨，意外變成第三者的她為了療情傷，竟接受朋友的慫恿吸食毒品，她從光鮮亮麗人人稱羨的直播主變成過街老鼠，近日她被當地警方依法行政拘留15天，這也讓她的粉絲十分失望。

根據《新浪網》報導，26歲直播主雅琪從小家境優渥，被父母溺愛長大，在大學畢業後她去微整形，讓原本不俗的面容更亮眼，之後她成為一位平面模特兒兼任網路直播主。其實，雅琪的私生活混亂，時常與朋友夜出喝酒，花大錢購買名牌奢侈品，過著紙醉金迷的生活。

雅琪的男友與李明交往六年，起初她並不知道李明有老婆還育有一對兒女，在雅琪得知真相後，與男友難分難捨。去年年底，李明與妻子離婚，並向雅琪求婚，她玩心不定又不想年紀輕輕就當媽，於是猶豫了李明的求婚。

在此同時，雅琪因受感情之事困擾，在朋友推薦下她吸食大麻，她漸漸將大麻當成精神慰藉，雅琪表示「每次吸都告訴自己是最後一次，但大麻像是有惡毒的魔力，總引誘著我再次吸食」。

雅琪的粉絲發現她的妝越畫越濃，彷彿是在掩飾些什麼，她的情緒也變得歇斯底里，時常對著身旁的人大吼，在粉絲紛紛離開下，無心工作的她結束了直播主的身份。

目前雅琪因吸毒被警方依法行政拘留15天，男友李明也因好奇嘗試毒品，被行政拘留十天。雅琪表示，「我現在恨透了自己，也恨透提供毒品的人，目前她只想趕快出去，開始自己的新生活不讓父母失望。