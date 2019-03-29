親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蔡總統申報存款逾5400萬 鄭麗君夫婦身家逾14億

「羅浮宮金字塔」30年：從巴黎恥辱變身建築之光

正妹直播主出身豪門 卻因愛沉迷毒品當小三

2019-03-29 12:32聯合新聞網 綜合報導

人氣直播主因當小三又吸毒，導致她從光鮮亮麗人人稱羨的身分變成過街老鼠。圖擷自...
人氣直播主因當小三又吸毒，導致她從光鮮亮麗人人稱羨的身分變成過街老鼠。圖擷自新浪網
分享

在中國大陸浙江有名26歲女直播主，她家世不凡出身豪門，卻愛上不該愛的人飽受感情折磨，意外變成第三者的她為了療情傷，竟接受朋友的慫恿吸食毒品，她從光鮮亮麗人人稱羨的直播主變成過街老鼠，近日她被當地警方依法行政拘留15天，這也讓她的粉絲十分失望。

根據《新浪網》報導，26歲直播主雅琪從小家境優渥，被父母溺愛長大，在大學畢業後她去微整形，讓原本不俗的面容更亮眼，之後她成為一位平面模特兒兼任網路直播主。其實，雅琪的私生活混亂，時常與朋友夜出喝酒，花大錢購買名牌奢侈品，過著紙醉金迷的生活。

雅琪的男友與李明交往六年，起初她並不知道李明有老婆還育有一對兒女，在雅琪得知真相後，與男友難分難捨。去年年底，李明與妻子離婚，並向雅琪求婚，她玩心不定又不想年紀輕輕就當媽，於是猶豫了李明的求婚。

在此同時，雅琪因受感情之事困擾，在朋友推薦下她吸食大麻，她漸漸將大麻當成精神慰藉，雅琪表示「每次吸都告訴自己是最後一次，但大麻像是有惡毒的魔力，總引誘著我再次吸食」。

雅琪的粉絲發現她的妝越畫越濃，彷彿是在掩飾些什麼，她的情緒也變得歇斯底里，時常對著身旁的人大吼，在粉絲紛紛離開下，無心工作的她結束了直播主的身份。

目前雅琪因吸毒被警方依法行政拘留15天，男友李明也因好奇嘗試毒品，被行政拘留十天。雅琪表示，「我現在恨透了自己，也恨透提供毒品的人，目前她只想趕快出去，開始自己的新生活不讓父母失望。

直播主雅琪家境優渥，一時走錯路讓她後悔不已。圖擷自新浪網
直播主雅琪家境優渥，一時走錯路讓她後悔不已。圖擷自新浪網
分享

毒品大麻模特兒網紅

相關新聞

他加255人競標群被騙32萬 警：其他人都假的

2019-03-28 20:13

談生意怕行李太重 他竟把30萬現金丟垃圾桶

2019-03-28 17:05

偉大！39歲男養400個孩子 年輕女老師感動追求

2019-03-28 09:48

雙胞胎同母異父 妻偷吃「鑑」光死

2019-03-27 17:07

想電魚卻不幸電死友人 陸男竟謊稱：他中暑死的

2019-03-26 20:54

大陸美化市容失去街頭活力 還意外形成「殯葬業一條街」

2019-03-26 20:48

雙胞胎長相完全不同 親子鑑定後發現同母異父偷人真相

2019-03-26 11:23

狂！新人婚紗照仿效「癡漢電車」 網笑：雙方家長能接受？

2019-03-25 18:52

百萬特斯拉被幼女當畫布 父「霸氣做法」引爭論

2019-03-25 15:02

友吃飯不付錢！他氣得放火燒三處房子 警：全燒錯

2019-03-25 14:44
看更多

熱門文章

美或軍售台60架F16 中共國防部回應了

2019-03-28 16:56

中共最強戰機殲20 成本60億台幣

2019-03-28 20:33

現代小龍女？南京明代公主墓竟住了一群活人

2019-03-29 10:01

男子抓眼鏡王蛇拍照炫耀 下一秒被咬倒地身亡

2019-03-28 20:57

不顧美國反對 菲律賓向中共買8.78億軍備

2019-03-28 15:34

中共國防軍費過高? 共軍發言人：尚未實現完全統一

2019-03-28 19:27

香港成報狂諷韓國瑜賣台 扯出操盤手與北京情仇

2019-03-29 10:00

華為：5G是未來十年主流 6G將是2030年以後的事

2019-03-28 20:18

中共200位將官連考8小時 共軍：練兵先練將

2019-03-28 21:48

這所學校放六天春假 校方：讓學生談戀愛去

2019-03-28 21:44

SONY將關閉北京廠 手機生產轉移至泰國

2019-03-28 19:43

在多倫多被綁架的中國留學生 擁3輛豪車害了他？

2019-03-28 20:58

卡車上的「游牧」民族

2019-03-29 06:01

大陸教育部終止 234 個本科以上中外合作辦學機構項目

2019-03-28 22:37

談生意怕行李太重 他竟把30萬現金丟垃圾桶

2019-03-28 17:05

江蘇響水大爆炸 造成環境嚴重汙染

2019-03-28 14:46

有人住進明朝公主墓穴 睡在石棺上趕都趕不走

2019-03-29 10:01

他加255人競標群被騙32萬 警：其他人都假的

2019-03-28 20:13

陸工信部長：5G應用將呈「二八分布」 八成用於物聯網

2019-03-28 20:57

港男美國大峽谷遊覽拍照墜谷死亡

2019-03-29 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top