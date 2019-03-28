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影／不是錯覺！吃速食為何越來越貴 美媒點出原因

中共國防軍費過高? 共軍發言人：尚未實現完全統一

他加255人競標群被騙32萬 警：其他人都假的

2019-03-28 20:13聯合新聞網 綜合報導

中國大陸杭州徐姓男子，平時好收藏玉石，日前受邀加入255人拍賣群組，花了7萬元人...
中國大陸杭州徐姓男子，平時好收藏玉石，日前受邀加入255人拍賣群組，花了7萬元人民幣競標才知「全是B貨和騙子」。圖擷自《梨視頻》
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現代社會各式詐騙手法層出不窮，就算加入網路百人大群組都可能全是幻覺！中國大陸浙江省杭州一名徐姓男子，日前受邀加入一個255人的聊天群組，他原以為裡面都是競標翡翠、玉石的同好，直到他卸下心房，花了人民幣7萬多元（約新台幣32萬元）標下5件首飾後，才驚覺苗頭不對，徐男將標來的物品拿去鑑定，結果竟然全是次等品，更離譜的是「群組裡除了自己，其餘254人都是假帳號」。

根據《梨視頻》報導，徐男熱衷收藏玉石，平時喜歡到古董市場閒逛，還曾以極低價買到幾塊品相不錯的玉石，並轉手從中獲利不少，讓他相當沾沾自喜。近日，他被人邀請加入一個名叫「古之美高端拍賣平臺」的微信群組，每天都有精美玉鐲、翡翠項鍊、配飾拍賣，不但低價誘人、賣方還祭出「保真承諾」，若收到玉石不滿意，一律「無條件全額退款」。

起初，徐男按兵不動，僅在群組中觀望成員激烈的競價買賣，久而久之，陸續有人以低價標得精緻首飾，又聲稱物品為真，看得徐男心養手也養，便開始參與競標。而四、五次下來，他發現「自己運氣實在是好到爆表」，每標必得無往不利，其他人不是出價太低被淘汰就是自動放棄，最後一共花了7萬多元人民幣，買到五件首飾。

徐男表示標得的首飾不但附有鑑定證書還標明A貨，可是當他拿到「浙江省地質礦產研究所」重新檢驗後，結果竟全是B貨（品質欠佳、玉質會隨時間變差的翡翠）或合成的石頭。徐男驚覺情況不妙趕緊報警，並連繫對方要求退款，沒想到卻被踢出群組、封鎖。

事後警方循線找到位在800公里外的河南南陽一間網路公司，逮捕拘留4名詐騙嫌疑犯，更踢爆驚人內幕，原來255位群組成員中，除了徐男，剩下的254名競標者全是人頭帳號。

拍賣群組內每天都有精美玉石、翡翠競標，不但標榜鑑定A貨還附上保證書。圖擷自《梨視...
拍賣群組內每天都有精美玉石、翡翠競標，不但標榜鑑定A貨還附上保證書。圖擷自《梨視頻》
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徐男回憶自己加入競標後無往不利，沒想到竟一步步落入圈套。圖擷自《梨視頻》
徐男回憶自己加入競標後無往不利，沒想到竟一步步落入圈套。圖擷自《梨視頻》
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詐騙微信梨視頻

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