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偉大！39歲男養400個孩子 年輕女老師感動追求

2019-03-28 09:48聯合新聞網 綜合報導

中國大陸吉林一名39歲男子，11年來養了400多個孩子。圖／取自梨視頻
中國大陸吉林一名39歲男子，11年來養了400多個孩子。圖／取自梨視頻
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無私地幫助他人是多麼難能可貴的事！中國大陸吉林一名39歲男子，11年來養了400多個孩子，為了養活孩子們，花光所有積蓄，四處兼職，為了讓他們都能吃飽穿暖、接受教育，而他熱心助人的故事也打動一名25歲年輕女老師，兩人也想給那些孩子一個溫暖的家。

據《梨視頻》報導，39歲男子王浩楠，從小就是孤兒，沒有家也沒爸媽，連姓名都不知道，11年前他在工地工作時，發現了一個拾荒少年，想起自己的遭遇，於是決定收留他，後來他也開始收養、照顧父母過世的孩子或離婚棄兒。

11年來共養了400多個孩子，目前家中就有28位，收養這麼多孩子也是不小的負擔，影片中可以看到王浩楠的家像是小教室，擺滿許多書桌。王浩楠將他的積蓄都花在孩子們身上，讓他們能接受教育，他拿出一箱小孩拿到的獎狀，如同父母般驕傲地說「這是咱家孩子的獎狀」。

王浩楠表示孩子們的獎狀是他最驕傲、最能拿出來說的事。圖／取自梨視頻
王浩楠表示孩子們的獎狀是他最驕傲、最能拿出來說的事。圖／取自梨視頻
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2016年他在工地工作時不幸從吊車上摔下，導致無法做重活，現在靠開直播賣家鄉特產賺錢，他表示「雖然咱們難，雖然咱們苦，但咱們不是一個乞丐」，更對孩子說要學習自力更生。一名25歲的庚姓志願者老師，得知王浩楠的善行，自願到收養中心幫忙，他的愛心與責任感，也讓庚老師深受感動並追求他，相差14歲的兩人進而交往，打算於今年5、6月結婚。

網友看到他的故事後，紛紛表示「偉大的人」、「平凡而偉大！」、「有浩楠和庚老師的呵護，孩子們好幸福」、「看完影片後，心情久久無法平復，我們應該向你學習」、「看一次感動一次」。

》影片連結：

https://www.pearvideo.com/video_1535025

收養暖新聞拾荒

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