大陸美化市容失去街頭活力 還意外形成「殯葬業一條街」

2019-03-26 20:48 聯合新聞網 綜合報導



大陸上海市靜安區的街邊招牌經整修後，竟然只剩「黑白」兩色，讓網友直呼「難不成是殯葬業一條街？」圖擷自／魔都囡微博 分享 facebook

中國大陸近期為了美化市容市貌，對街邊建築進行了許多統一的規範管理，像是一些特色城鎮，如江南烏鎮融合水鄉風貌，以河成街、街橋相連、依河築屋，水鎮一體頗具江南韻味。但有人拍下位於上海市靜安區常德路的街邊招牌，在網路上引起了議論，原來整條街的店面招牌經整修後，竟然只剩「黑白」兩色，讓網友直呼「難不成是殯葬業一條街？」

在此之後，靜安區總工事也正式回覆，解釋為何整條街的招牌變得如同是殯葬業一般，原來是該區的工人在整治文化宮外的街景時，對店面的配色考慮不周，因此才鬧出這一笑話。雖然靜安的「殯葬業一條街」是大陸整治市容時失敗的個案，但也因此引起許多人開始討論，究竟大陸官方強迫讓一條條街長的越來越像，是好事還是壞事。

根據大陸《央視網》報導，大多數人認為，雖然城市開展文明創新、使外觀變得整齊劃一，乍看之下十分俐落幹練，但招牌其實代表的是一家店舖的「門面」，蘊含的是店面的品牌文化，所謂「七分賣產品，三分靠營銷」，若是整條路的招牌都長得一模一樣，即使設計得再有創意和美感，數量一多難免讓人審美疲勞，甚至分辨不出有何差別。且商店街的特色就在於，感受那琳瑯滿目、五顏六色的品牌文化，如果都是千篇一律、千人一面，那這個街道反而失去其應有的靈魂。