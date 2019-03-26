雙胞胎長相完全不同 親子鑑定後發現同母異父偷人真相

2019-03-26 11:23 聯合新聞網 綜合報導



「一模一樣」是一般人對雙胞胎的既定印象，即使是長相不太相同的異卵雙胞胎，也會因從娘始就生活在一起給人相似的感覺。廈門一對夫妻在為雙胞胎報戶口前做了親子鑑定，意外發現長相完全不同的雙胞胎源自不同的精子，不是同一爸爸的孩子，剛出世的雙胞胎成了媽媽偷情的證據。

報戶口前的親子鑑定，意外揭開雙胞胎同母異父的真相。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

據「海峽導報」報導，雙胞胎的父親自他們出生以來一直盡心照顧，雖然對其中一個孩子五官中看不到任何一點和自己相似之處心存疑惑，但由於他們是雙胞胎也就不疑有他。因為孩子報戶口需要提供親子鑑定，雙胞胎的父母為他們進行了相關的檢測，拿到報告後卻發現雙胞胎是「同母異父」。

眾人對這個結果都感到非常吃驚，雙胞胎可以分屬不同的父親實在前所未聞。醫學專家提出說明，如果女性罕見的在一個月內排出兩個卵子，又在排卵期內和不同男子發生性行為，才有機會懷上同母異父的雙胞胎。雖然理論上可行，但實際發生的機率只有百萬分之一。

吃驚的雙胞胎父親因此懷疑自己的太太與他人偷情，太太起先再三否認，並質疑是檢驗的樣本出了問題才會產生這種不合理的結果。後來禁不住丈夫的再三質問，太太終於承認曾和其他男人有過一夜情，雙胞胎中的其中之一成為百萬分之一的偷情結果。面對太太偷情的事實，丈夫表示自己的孩子會繼續養，但養別人的孩子則是不甘願。