狂！新人婚紗照仿效「癡漢電車」 網笑：雙方家長能接受？

2019-03-25 18:52 聯合新聞網 綜合報導



香港一對新人大展創意，以「癡漢電車」的風格拍攝婚紗照，讓網友嘖嘖稱奇。圖片來源／ 新娘個人臉書 分享 facebook

婚宴現場看到這樣的婚紗照，不禁令人懷疑是不是走錯場！日前，香港一對新人大展創意，在宴會廳外擺出「AV風格」的婚紗照，由新郎飾演電車癡漢，新娘扮演受害的年輕OL，讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛讚賞這對新人的創意。

一名香港網友在臉書社團《巴打絲打Facebook Club》分享一對新人的婚紗照，只見照片突破以往婚紗照的風格，打著「幼齒絕頂痴漢電車」的名號，由新娘扮演遭到騷擾的乘客，而新郎則變成「清水輝」，飾演在電車上吐舌的癡漢。而另一張婚紗照也同樣精彩，同樣仿造日本AV的風格，由男方戴著面具、露出股溝，並大大的寫著「激婚」的字樣。

神似日本色情片的創意婚紗照，立刻引發網友討論，網友紛紛留言讚嘆，「太搞笑啦」、「真有創意啊～」、「超勇敢的我的天」，也有網友笑稱，「這麼重口味」、「該怎麼面對親朋好友啊？」、「雙方家長可以接受？」、「人家喜歡就好，結婚開心最重要」。

新娘接受當地媒體採訪時透露，因為自己從事婚禮佈置的工作，才會希望自己的婚禮能特別一點，當初只是想讓親友留下難忘的回憶，沒想到竟有賓客將照片放上網路，才會突然爆紅。她也提到，雙方家長都十分開明，非常支持他們的「特色婚禮」。

新人在宴會廳外擺出AV風格的婚紗照，大展創意風格。圖片來源／ 臉書社團 PLAYHARD玩硬 分享 facebook