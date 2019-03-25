百萬特斯拉被幼女當畫布 父「霸氣做法」引爭論

2019-03-25 15:02 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名就讀幼稚園的女童，將爸爸的白色特斯拉當成畫布塗鴉，但爸爸認為應多鼓勵孩子，索性讓她完成畫作。圖截自Vista看天下 分享 facebook

如果自家小孩在愛車上塗鴉、破壞，大部分家長恐怕氣急敗壞。不過，日前大陸的路上出現了一台畫有卡通人物「緹娜托尼」的白色特斯拉（Tesla），吸引許多民眾上前拍照。原來，車主的女兒趁大人不注意，在上頭大肆塗鴉，車主發現之後心想「畫都畫了」，因此放任女兒繼續作畫，引起網友熱烈討論。

根據《Vista看天下》的報導，近日大陸北京的路上出現了一台相當引人注目的白色特斯拉，並非因為它是價值百萬的名車，而是因其車身畫滿了大象、河馬等卡通圖案，看上去極富童趣，在一整排汽車中也特別顯眼。

車主表示，就讀幼稚園的女兒原本說想在車上畫畫，被他拒絕了，結果一時不注意，女兒便已將白色車身當作畫布，開始「即興創作」，而她畫的正是動畫片《緹娜托尼》中的主角小象緹娜和河馬托尼。

這名爸爸坦承，看到愛車變成女兒的畫布還是有些心疼，但他認為這個年齡的小孩應該給予鼓勵而非責備，於是抱著「畫都畫了」的心情，讓女兒繼續完成畫作。後來，女兒甚至連媽媽不小心掉在車上的口紅都拿來使用，替小象「增添色彩」。

對此，不少網友認同這位爸爸開明的教育方式，「尊重孩子興趣，讓孩子自由發揮是好的」、「多酷啊！獨一無二的塗鴉有什麼值得批評的」、「我覺得一家人挺可愛的，之後去洗車店洗乾淨就好了」。不過也有人覺得，不應放任孩子隨處塗鴉，而是要教育孩子畫車子是不對的，「如果是我就打一頓，這次鼓勵她了，下次她去畫了別人的車怎麼辦」、「有錢人的世界我不懂」、「什麼地方是畫畫的都教不好還談愛？」