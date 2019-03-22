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女大生為還債非法賣卵29顆 無麻醉「痛得要死」

2019-03-22 11:00聯合新聞網 綜合報導

大陸校園內充斥著非法捐卵的小廣告。 圖／翻攝自《澎湃新聞》
大陸校園內充斥著非法捐卵的小廣告。 圖／翻攝自《澎湃新聞》
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大陸杭州之前有一名女大學生為了買iPhone，看到學校裡的「捐卵子志願者」小廣告，於是便施打排卵藥取卵賺到1萬人民幣（約45000新台幣），近日湖北武漢也有同樣情形發生。一名女大生為了還債，進行2次無麻醉催卵，並取29顆卵子，讓這名女大生直呼「疼得要死」。

大陸《澎湃新聞》報導，許多高校校園內充斥著賣卵小廣告，廣告上面寫著「缺錢的女性注意啦！想掙錢的機會來啦！」還標示著需要大量捐卵志願者，年齡18到28歲，12天酬金可領1到5萬元人民幣，而這類的小廣告卻屢禁不止。

一名女大學生受訪時表示一開始有點害怕，但為了要還債，於是透過仲介去賣卵。她說客戶擔心家族疾病，於是會先詢問捐卵者家人是否身體健康，有的人會看重學歷，就會要求帶身分證並去學校官網查詢是否學歷有造假，甚至還有客戶會在意身高、長相等，以防止捐卵者提供的是「照騙」。

女大生說她先到上海體檢，仲介告訴她要吃雞蛋喝牛奶養卵。去體檢時包括手機在內什麼東西都不能帶，然後每隔幾天就要體檢一次，到了後期會監測卵泡是否成熟，若成熟了就會用打藥水固定起來。

捐卵的女大生說她分別在上海和武漢捐了2次，共取了29顆卵，而這2次捐卵都沒有麻醉，手術方式是「肛塞」，也就是將藥從肛門塞進去，但卻讓她疼得要死，事後吃了好幾天消炎藥。

校方受訪時表示因為校園是開放式，才會讓仲介很直接地進到校園內張貼廣告，有的甚至還會在女廁廁所門上寫上廣告內容。校方也坦承雖然有極力清除這些廣告，但實在難以根治，老師也會勸學生千萬別接觸。這些地下仲介也直言這是非法交易，至於捐卵酬金多寡則會依照女大生的顏值、學歷來決定。

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