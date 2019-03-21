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「小偷日記」充滿正能量？網驚：超級認真

2019-03-21 10:29聯合新聞網 綜合報導

「小偷日記」某頁寫滿勵志標語。圖／翻摄自贵州都市报官方微博
「小偷日記」某頁寫滿勵志標語。圖／翻摄自贵州都市报官方微博
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中國貴州警方日前在抓獲一名入屋盜竊的小偷後，從其住處翻出一本「小偷日記」，除了記載詳細的竊盜紀錄外，竟有大量的勵志「人生語錄」，讓警方刮目相看。

據中媒報導，這名周姓男子今年24歲，從小父母離異與祖母生活。十多歲開始竊盜，平時無固定職業，有多次入屋盜竊前科。他在日前因闖入民宅，偷取一台智慧型手機和一個錢包，遭警方拘捕。沒想到，警方在搜索其租屋處的過程中，搜到一本密密麻麻的日記，記錄日期從今年1月初一直持續至3月，清楚記錄其盜竊收入，如現金、黃金、電腦、鐵等，下方還附有自製的勵志標語。

報導指出，日記中寫滿不少勉勵與句，如「我知道現在你很累，有壓力，委屈、痛苦和煩惱。如果你頂不住，就送給自己一句話，難道我一輩子就這樣嗎？」、「如果你越來越沉默，越來越不想說話，這不是懦弱，不是妥協，而是意味著你看淡了很多事，看清了很多人，你越來越成熟了」。

周姓男子表示，期望能在2020年前，達到竊盜超過10萬元（約45萬元新台幣）的目標。為此，他還特地上網購買技術性開鎖工具的教學資料，想「加強技能」。但實際上他在生活中沉迷於網路賭博，不僅常入不敷出，還有不少貸款及負債記錄。

消息一出，許多網友紛紛留言，「是個有理想的小偷」、「連小偷都這麼努力，那我們呢」、「也許他該改個目標，人生會更好」、「他會不會給自己打得多了膨脹了」。

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