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玩輸遊戲喝「香水」 男遇臨檢竟酒精超標

2019-03-20 20:43香港01 記者姜庚宇／報導

蔡姓男子因為和朋友聚會玩輸遊戲，喝下半瓶香水，遭警方臨檢發現酒測值超標。圖為警方...
蔡姓男子因為和朋友聚會玩輸遊戲，喝下半瓶香水，遭警方臨檢發現酒測值超標。圖為警方臨檢圖，非本案照片。 聯合報系記者林伯驊／翻攝
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深圳交警上周五（15日）開展「獵虎行動」，對過往車輛進行嚴格檢查。一輛白色私家車在當晚22時左右引起警員注意，在要求駕駛該車的蔡姓男子下車後，空氣中瀰漫着一股奇妙的味道。

警員隨後對蔡男進行酒精呼氣測試，測得其體內酒精濃度為每100毫升404毫克，繼而發現其行為涉無牌駕駛。蔡男坦承自己因為聚會玩輸遊戲，喝下半瓶香水，才導致酒精超標。最終，蔡男因酒後無證駕駛被行拘15天，並罰款人民幣4000元（約台幣1.8萬元）。

在測出酒精濃度超標後，執勤人員讓蔡男出示相關證件，但他卻無法出示。經核查，蔡男於2018年在龍華區醉駕被吊銷駕駛執照，目前是無證駕駛。

不過蔡男被盤問時就顯得鎮定自若，看似意識清醒地與警察對話。警員隨後帶他去醫院抽血檢測，測得血液酒精含量為每100毫升76毫克，仍然屬於酒後駕駛。

香水成份8成是酒精

據蔡男憶述，當晚他與朋友相聚，飯後在租屋聊天玩遊戲，輸的人要罰喝香水。他當時共喝下約75毫升香水，喝完很不舒服，於是又喝了很多水。過了一陣子後，他覺得自己「已經緩過來了」，便自行開車回家，未料半路就撞見交警巡查。

據了解，一般香水的酒精含量為80%左右，且含有有毒物質。最終，蔡男因酒後無證駕駛被處行政拘留15日，並處罰款人民幣4000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章授權轉載自《香港01》

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